На строительную экспертизу набережной в Светлогорске выделили 587 тыс. рублей

ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на проведение строительно-технической экспертизы реконструируемой набережной в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо обследовать строительные конструкции линейного объекта с целью определения соответствия выполненных в рамках исполнения контракта работ проектной документации, действующим строительным нормам и правилам РФ. Основные задачи экспертов — установить объёмы фактически выполненных работ, результаты которых не сданы или не переданы заказчику; определить качество выполненных работ и применённых материалов в соответствии с проектной документацией (в том числе с учётом изменений, внесённых авторским надзором и не включённых в проект).

Закупка проведена у единственного поставщика 14 октября 2025 года. Контракт заключили с ООО «ЭкспертПроектРеставрация». На работы отводится не более 30 рабочих дней. Стоимость контракта — 587 726 рублей. Указанный источник финансирования — средства бюджетного учреждения.

Набережная расположенная на земельных участках с кадастровым номером 39:17:010002:185, 39:17:010004:1002. Строительные работы выполнены в рамках исполнения договора № 72-ЕП от 08.06.2022 года генеральным подрядчиком ООО «Геоизол». Протяжённость набережной — 660,9 м, площадь застройки — 17319 кв. м. Срок эксплуатации — 50 лет.

Ранее стало известно о планах властей расторгнуть контракт с генподрядчиком, занимавшимся реконструкцией променада в Светлогорске. У компании «Геоизол» возникли непреодолимые трудности. ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на охрану объекта с предприятием «Фемида» стоимостью 520 800 рублей. Сроки оказания услуг — с 26 сентября по 26 ноября 2025 года. На завершение реконструкции набережной в Светлогорске выделили 704 529 754 рубля. Финансирование рассчитано на два года. 365,6 млн планируют потратить в текущем году, ещё 338,9 млн — в 2026-м.