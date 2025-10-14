На ремонт исторического здания детского сада в Черняховске выделяют 43 млн рублей (фото)

В Черняховске планируют провести капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 1 на ул. Дачной, 10. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Отремонтировать необходимо внутренние помещения и инженерные системы с сохранением объекта культурного наследия регионального значения «Вилла Брандес» (1894 год). К поиску подрядчика готовится администрация Черняховского муниципального округа. На работы выделяют 43 149 070 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В январе текущего года на капитальный ремонт и оснащение детского сада № 7 в Черняховске выделили более 59 млн рублей.