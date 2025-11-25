На благоустройство территории детсада в Черняховске выделяют 12,5 млн рублей

В Черняховске ищут подрядчика для благоустройства территории исторического здания детского сада комбинированного вида № 1 на ул. Дачной, 10. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 24 ноября по 2 декабря. Итоги аукциона планируют подвести 4 декабря. Благоустройство необходимо выполнить до 30 апреля 2026 года. Максимальная стоимость контракта — 12,45 млн рублей.
Перечень необходимых работ включает разломку асфальтобетонного покрытия, разборку мостовой из булыжного камня, разборку кирпичных стен, устройство покрытий из тротуарной плитки, установку малых архитектурных форм (скамеек и урн), восстановление газонов, устройство наружного освещения.
Также учреждение ищет подрядчика для разработки проекта реконструкции системы теплоснабжения с установкой газоиспользующего оборудования. На эти цели готовы потратить 598 тыс. рублей.В октябре власти Черняховска анонсировали проведение торгов на капитальный ремонт здания детского сада с сохранением объекта культурного наследия регионального значения «Вилла Брандес» (1894 год). На работы выделяют 43 149 070 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год.
