ОЦКМ снова ищет подрядчика для капремонта исторического здания на Бассейной

«Областной центр культуры молодёжи» (ОЦКМ) снова ищет подрядчика для капитального ремонта исторического здания по улице Бассейной, 42. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальную цену договора снизили до 91,3 млн рублей. С июня текущего года аукцион пытались провести пять раз, постепенно повышая стоимость ремонта с 90,5 до 96,8 млн рублей. Каждый раз на участие в аукционе не подавали ни одной заявки.

Здание центра является объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Академии художеств (архитектор Ф. Ларс): дом скульпторов».

Анонс торгов был размещен в апреле, тогда на работы выделялось 100,257 млн руб. Финансирование было рассчитано на 2025 и 2026 годы: 25,7 и 74,5 млн рублей соответственно.

В июне 2023 года проект капремонта здания прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщалось ранее, в помещении планируют разместить зрительный зал на 165 мест, костюмерные, гримёрные, мастерские по пошиву, серверную и подсобные помещения. На первом этаже необходимо обустроить вестибюль с кассой, гардеробом и санузлами, на втором — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации ввиду невозможности обеспечения пожарной безопасности. Подготовкой проектной документации занималась калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт».

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что ремонт Областного центра культуры молодёжи, находящегося в здании бывшего дома скульпторов, задерживается на несколько лет из-за проблем с проектированием.