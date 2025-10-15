На оказание услуг выездных бригад скорой помощи предусматривают почти 3 млрд

ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области» предусматривает порядка 3 млрд рублей на оказание услуг по обеспечению деятельности выездных бригад. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт об оказании скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию. Полный объём финансового обеспечения — 2 924 793 031 рубль. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. При этом указано, что в 2026 году планируется потратить 466 451 040 рублей, в 2027-м — 545 426 508. В сумме это немногим более 1 млрд рублей.

Как пояснили «Новому Калининграду» в правительстве, техническое задание закупки в настоящее время «находится в стадии доработки». Власти рассматривают вариант управления работой службы скорой помощи на аутсорсинге. Основной приоритет в составлении ТЗ — сохранение коллектива водителей и повышение качества оказания скорой медицинской помощи для жителей региона. «Водителям сохранят все условия по заработной плате и социальным гарантиям. А именно: сохранение уровня заработной платы в прежнем объёме, с уже учтённым в ней повышением, выполненным по поручению губернатора с 1 июня 2025 года», — отметили в минздраве. Кроме того, за счёт подрядчика запланировано полное обновление автотранспорта.

«Министром здравоохранения области Сергеем Дмитриевым уже проведены несколько встреч с коллективом водителей Скорой медицинской помощи Калининградской области, а также с профсоюзными объединениями. В ходе рабочего диалога министра здравоохранения и водителей были также учтены графики работы и дежурств с учетом коллективного мнения последних. Все остальные условия труда, в рамках трудового законодательства Российской Федерации, сотрудникам будут обеспечены», — утверждают в правительстве.

Отметим, профсоюзы работников скорой помощи рассказали «Новому Калининграду» об опасениях, связанных с переводом неотложек частным компаниям на аутсорсинг. «Новый Калининград» разбирался в ситуации, публикацию можно прочитать по ссылке:

Машины скорой помощи хотят отдать в частные руки: почему профсоюзы бьют тревогу

