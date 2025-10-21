Минздрав региона о передаче скорых частникам: «Окончательное решение не принято»

Минздрав региона о передаче скорых частникам: «Окончательное решение не принято»
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Медицина

Окончательное решение о передаче службы скорой медицинской помощи частной компании пока не принято. Такой вариант рассматривается для Калининграда и Гурьевского округа, сообщили в минздраве Калининградской области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, действительно ли скорые планируют передать в частные руки, спросила одна из посетительниц страницы. «Зачем? Будут брать с населения деньги?» — поинтересовалась она. Ответ последовал от представителя регионального минздрава: «В области большое число машин скорой помощи, которым больше пяти лет, и их нужно заменить. Поэтому рассматриваем возможность обновить их в 2026 году. Также предполагаем передать функцию доставки пациентов частной компании, чтобы освободить медиков от этой задачи. В проекте будут задействованы бригады скорой медицинской помощи Калининграда и Гурьевского района. Оплата будет за счёт средств системы обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета. Этот вариант рассматривается, но окончательное решение не принято».



Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

Об опасениях, связанных с переводом неотложек частным компаниям на аутсорсинг, «Новому Калининграду» рассказали профсоюзы работников скорой помощи. На сайте регионального центра торгов был опубликован анонс закупки, согласно которому ГБУЗ «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области» предусматривает порядка 3 млрд рублей на оказание услуг по обеспечению деятельности выездных бригад.

Как пояснили «Новому Калининграду» в правительстве, техническое задание закупки в настоящее время «находится в стадии доработки». Власти рассматривают вариант управления работой службы скорой помощи на аутсорсинге. Основной приоритет в составлении ТЗ — сохранение коллектива водителей и повышение качества оказания скорой медицинской помощи для жителей региона. «Водителям сохранят все условия по заработной плате и социальным гарантиям. А именно: сохранение уровня заработной платы в прежнем объёме, с уже учтённым в ней повышением, выполненным по поручению губернатора с 1 июня 2025 года», — отметили в минздраве. Кроме того, за счёт подрядчика запланировано полное обновление автотранспорта.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter