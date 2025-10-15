Машины скорой помощи хотят отдать в частные руки: почему профсоюзы бьют тревогу

Профсоюзы работников скорой помощи бьют тревогу — по их словам, в Калининградской области работу неотложек хотят отдать частным компаниям на аутсорсинг. По опыту других регионов, где подобные эксперименты уже проводились, это может привести к увольнениям профессиональных водителей скорой помощи, которые сегодня зачастую являются правой рукой медиков. Власти утверждают, что основным условием при переходе на новую систему будет сохранение зарплаты водителей в том же объеме. «Новый Калининград» разбирался в ситуации.



О проблеме дефицита водителей скорой помощи стало известно уже давно: еще весной 2024 года замглавврача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Людмила Луковникова во время радиоэфира «Балтик Плюс» рассказывала, что центр очень нуждается в водителях. В мае этого года министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев на заседании регионального правительства рассказывал, что летом часть водителей переходят на другую работу в такси. В начале лета губернатор Алексей Беспрозванных побывал в Региональном центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Ему рассказали, что на скорых работают 343 водителя, а нехватка составляет 120 человек. При этом невысокие заработки вынуждают водителей и фельдшеров «неотложек» искать другую работу.

Состояние машин скорой помощи тоже оказалось не очень — из 122 не на ходу 20, а срочной замены требовали 39. После этого Беспрозванных пообещал, что до конца года будут изысканы средства на замену 12 скорых. «Принял решение заменить уже в этом году минимум 12 скорых класса „B“ старше 5 лет, которые пришли в неудовлетворительное состояние. Ещё 21 обновим в течение пары лет. Программу обновления уже готовят», — сообщил глава региона тогда в своем телеграмм-канале.

С тех пор минуло пять месяцев, а 12 обещанных новых машин на подстанции Калининграда так и не появилось. Зато 7 октября на заседании правительства области вновь подняли тему скорых, и было озвучено, что в 2026 году в Калининграде и Гурьевске планируется полностью обновить парк автомобилей. «Замене подлежит 51 автомобиль», — сообщила пресс-служба правительства области.

А вот каким именно образом власти собираются заменить практически весь парк скорых Калининграда и Гурьевска, корреспонденту «Нового Калининграда» рассказали представители нескольких профсоюзов работников скорой помощи региона.

«Машины скорой помощи вместе с водителями правительство Калининградской области собирается перевести на аутсорсинг, — утверждает Анна Слотвицкая, председатель первичной профсоюзной организации „Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф“ профсоюза „Трудовые бригады“ (на скорой она работает 29 лет). — Несколько месяцев назад начались уже предметные разговоры руководства подстанций с водителями, мол, как вы к этому относитесь? Суть скорых на аутсорсинге заключается в том, что придет какой-то предприниматель, который готов предоставить Калининграду сразу 50 скорых и забрать себе наших водителей. И подстанции будут арендовать у него машины с водителями для выполнения вызовов».

По словам Анны Слотвицкой, сейчас минздрав уже перешел к действиям. «Региональный министр здравоохранения Сергей Дмитриев приезжал на подстанции для разговора с водителями. При этом встреча с профсоюзами, которые вправе участвовать в решении таких важных вопросов, очень долго не проходила. Состоялась она только на днях, 13 октября. Но мы так и не услышали ответов на многих поставленные вопросы, — говорит Анна. — Вместо этого нас стали убеждать, чтобы профсоюзные деятели сами поговорили с водителями. В том числе чтобы те перешли к частному лицу путем увольнения, а не сокращения. Выходит, что ни о каких выплатах, как при сокращении, речи не пойдет? Мы считаем это незаконным и вообще выступаем против перехода скорых на аутсорсинг».

По словам Анны, Калининградская область не первопроходец в этом вопросе. Идея скорых на аусорсинге спускается сверху не первый год. «В России уже восемь регионов побывали в этом аутсорсинге — Томск, Новосибирск, Самара, Челябинск... Некоторые сейчас из него пытаются выйти, другие от этой системы отказались, — говорит она. — Мы общаемся с профсоюзами работников скорых в разных регионах. Так, к примеру, коллеги из Череповца сообщают, что водителей перевели к частнику на аутсорсинг. Со временем те начали массово увольняться из-за изменения условий — падения зарплат, смены ранее удобных графиков и т.д. Сейчас, спустя три года, судя по всему, не самого неудачного опыта, вернули прежнюю систему. Или возьмем Самару. У них аутсорсинг ввели раньше всех — в 2020-м. Сотрудники протестовали, прошли суды, проиграли. Но как результат: за пять лет, по данным местного профсоюза, из скорой помощи Самары ушли многие опытные водители. А в вопросе спасения человеческой жизни водитель — это тоже штучная история. Его опыт нарабатывается годами — он должен хорошо ориентироваться на местности, обладать навыками быстрого и безаварийного движения, и он же первый помощник медработника».

По правилам, продолжает Анна, в бригаде скорой помощи должны работать два фельдшера или хотя бы фельдшер и медсестра: «Но у нас сейчас большая нехватка именно медперсонала, и фельдшер, чаще всего женщина, ездит одна. Кто ей поможет, как не водитель? При этом у нас лет восемь нет такой должности, как водитель-санитар. Они остались только в спецбригадах психиатрии, а в обычной скорой эту приставку убрали и надбавки за эту работу — тоже. Поэтому сегодня водитель помогает фельдшеру, так сказать, из добрых побуждений. А если я, допустим, еду на ДТП или стремительные роды, то водитель — это моя правая рука. Он на подхвате, всем помогает. Знает, какое медоборудование из машины принести, чем помочь. И представьте ситуацию, когда водители переходят в частную структуру? Кем они станут? Таксистами, задача которых просто довести меня от точки А до точки Б?»

«Мы ведь водителей чем на работу в скорую привлекаем? — вступает в разговор Михаил Усольцев, председатель первичной организации „Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области“ профсоюза работников здравоохранения. — В первую очередь работой в государственном учреждении. Потому что у нас все четко, прозрачно. Белые зарплаты, а значит, нормальные пенсионные отчисления. Повышенный отпуск в 45 дней, плюс доплаты за вредность и классность, стаж работы. Все это позволяет при не самых высоких зарплатах держаться за работу на скорой. По моему мнению, если у нас случится аутсорсинг, то водителей, может, и не останется. В той же Самаре, когда ушли многие водители, на скорую стали набирать тех, кто и полгода за рулем не провел. Хотя у нас всегда был критерий — в водители брать тех, у кого не менее пяти лет водительского стажа. Мы того же хотим?»





Члены профсоюзов говорят, что в регионах, куда пришли аутсорсеры, в работу они взяли только города. «Область им неинтересна, там слишком большие расстояния, расход топлива и меньше вызовов, за каждый из которых бизнесмен будет получать деньги, — продолжает Анна Слотвицкая. — Возникает логический вопрос: а где будет ремонтная база? Ни в одном регионе аутсорсер не взял ее содержание на себя. Делаем вывод — он будет обслуживаться на нашей базе! А у нас сейчас сложилась такая ситуация, что там осталось, если я не ошибаюсь, четыре слесаря на 100 с лишним машин. И если на них „повесят“ еще 50 и те будут контрактными, то их придется обслуживать в первую очередь, иначе заплатим неустойку. А все остальные машины, наши, которые обслуживают область и наматывают много больше километров — отойдут на второй план? Получается, так? Если коммерческие скорые будут вперед с ремонтом пропускать, а наши будут стоять, то у нас вообще развал начнется. Тем более что в последние годы очень большая нагрузка ложится на курортные города. Турпоток там не ослабевает в течение всего года».

Александр Шильдин, водитель подстанции Ленинградского района с семилетним стажем, был одним из тех, кто присутствовал на встрече с министром Дмитриевым, о которой рассказывают профсоюзные работники. «Встреча прошла 16 сентября, — рассказал Александр. — Министр пообещал, что все у нас будет здорово. Калининградская область, по его словам, самостоятельно сможет максимально закупить в этом году только 13 скорых, когда мы остро нуждаемся в сорока. И что, перейдя на аутсорсинг, водители никак не пострадают, зарплаты будут такие же. Это все будет прописываться в договоре, который нам предоставят для ознакомления. Но для нас так и остались непонятными многие вопросы. Например, по поводу графика работы. Сейчас мы как экстренная служба имеем право работать сутки через трое. Я задал вопрос, мол, а будет ли частник придерживаться того же графика? Ведь ни одной коммерческой структуре трудовая инспекция такого не позволит. А водители на аутсорсинге больше не будут относиться ни к медицинской гоорганизации, ни к экстренной службе. Четкого ответа на свой вопрос не услышал. При этом, работая сегодня сутки через трое, водители скорой могут заниматься чем-то еще. Кто ремонты квартир делает, кто электриком, автомастером подрабатывает. Потому что на зарплату в 50 тысяч при весьма напряженной работе мало кому хочется идти. Как тут уже говорилось, многих водителей в скорой держит то, что это служба в госучреждении. И любовь к своей работе. Те, кто ее не прочувствовал, быстро уходят, надолго остаются только те, кто „заболел“ этим делом. Тем более что сегодня работать стало труднее. По себе сужу. Еще в 18-м−19-м году было в среднем по 10 вызовов в сутки, а сейчас — по 20. Раньше я уже в первый день отдыха мог заниматься другим делом, я мебель собираю, а сейчас после дежурства день просто отсыпаюсь».

Есть и другие непонятные моменты, говорят члены профсоюзов. К примеру, каким образом будет осуществляться переход водителей из государственной организации в частную? Сокращением? А что будет с машинами скорой, если предприниматель вдруг обанкротится? Или же сам не захочет продлевать контракт? Экстренная служба останется без машин?





«Или вот еще ситуация, — продолжает Александр. — Бывает, едешь к больному, буквально продираясь через какие заросли в СНТ, куда мы сейчас стали ездить чаще. А автомобиль водителю дают под полную материальную ответственность: повредил — платишь. И если на госстанции стараются как-то минимизировать компенсацию со стороны водителя, то как к этому будет относиться частник, мы не знаем. Вернется такой глянцевый автомобиль из очередного садового общества весь поцарапанный или с разбитым о ветки спецсигналом — как на это посмотрит владелец-бизнесмен? Я больше чем уверен, что за это все будут взыскивать с нас, водителей. Изученная нами практика других регионов показывает, что именно так уже и происходит. Это повлечет за собой страшную текучку водителей. Мы-то себе новую работу найдем. А страдать из-за этого будут и пациенты, и медики. Ведь если у фельдшера в руках только пациент, то в руках водителя — все, кто находится в машине».

Члены профсоюзов работников скорой помощи признают, что да, Калининграду и области надо срочно обновлять автопарк скорых. Новые машины не поступали уже два года — перестала работать программа госгарантий. «Но, простите, — говорит Анна Слотвицкая, — программа существовала не так уж много лет, и до нее эти вопросы решались местным минздравом. Это его обязанность. А перейдя на аутсорсинг, власти, видимо, хотят снять с себя ответственность в обновлении парка скорых. Но что это повлечет за собой в конечном итоге?»

По словам Анны, профсоюзы подготовили открытое обращением о несогласии переходить на аутсорсинг. «Его подписали на сегодняшний день 187 водителей скорых. А в Калининграде их всего 200, — говорит она. — Мы считаем, что нельзя пускать бизнес, для которого главная цель — получение дохода, в такие сферы, как работа экстренных служб. Давайте представим себе абсурдную ситуацию — пожарные приедут на тушение пожара на арендованной машине! Это же нереально представить. Но почему тогда скорую-то треплют? Мы такая же экстренная служба».





Редакция «Нового Калининграда» обратилась за комментариями к Андрею Коновалу, сопредседателю общероссийского профсоюза медработников «Действие».

«Идею скорых на аутсорсинге на самом деле начали продвигать еще лет 11 назад, — рассказал Андрей Коновал. — И с чем мы столкнулись в некоторых регионах — бизнесмены со временем стали заниматься налоговой оптимизацией. К примеру, переводили водителей в статус ИП. В итоге у людей начались проблемы с больничными, выплатами отпускных, не платили в социальные фонды и т.д. Мы активно общались с экспертами по теме аутсорсинга, и, по их словам, этот бизнес будет выигрышным при условии завышения стоимости выезда или же при налоговой оптимизации. К этой схеме много вопросов. Одно дело, когда водитель скорой работает на бессрочном договоре, как сегодня в госучреждении. И другое — когда водители будут на срочных договорах. А именно такие с ними и будут заключать, потому что сам бизнесмен заключит контракт с правительством региона на какое время. И если будет работник рыпаться, отстаивать свои права, то ему договор не продлят, да и уволить из коммерческой структуры проще. И, по нашим наблюдениям, люди, которые проработали десятки лет в государственной системе, в таких условиях с работы уходят. Тем самым вымывается костяк в службе, которая встроена в систему национальной безопасности» .

Тем временем в среду, 15 октября, в ходе эфира Центра управления регионом Калининградской области министр здравоохранения Сергей Дмитриев среди других вопросов также затронул тему скорых на аутсорсинге. По его словам, этот вопрос действительно прорабатывается.

Дмитриев рассказал, что потребность в замене скорых только в этом году составляет 33 автомобиля. «В следующем году нам необходимо заменить 51 машину, и это только в Калининграде и Гурьевском районе, которые уже работают на линии более пяти лет. Поэтому рассматривается вариант привлечения сторонней организации, которая возьмет на себя и приобретение автотранспорта, а также его ремонт и содержание, замену деталей и в целом поддержание в исправном состоянии не только машин, но и того медоборудования, которое там предусмотрено».

Поэтому сейчас минздрав, по словам Дмитриева, рассматривает разные варианты передачи непрофильных функций Центра скорой медицинской помощи — транспорта и его обслуживания. «Произведён расчёт целесообразности передачи этих функций таким образом, что стоимость услуги складывалась из двух составляющих. Первое — это содержание автомобиля, ремонт, ГСМ, зарплата водителей, — сообщил министр. — И вторая часть — это стоимость автотранспорта при его приобретении. Поэтому, собственно, задача, которая перед нами стоит в первую очередь, — это сохранить коллектив медработников, водителей скорой помощи. Мы не должны ни одного сотрудника потерять». Дмитриев также рассказал, что основным условием при переходе на новую систему будет сохранение зарплаты водителей в том же объеме. «Второе — это все социальные условия, которые сегодня уже действуют именно для водителей. А также другие условия, которые необходимы для их работы. Именно с точки зрения сохранения кадров мы в первую очередь и рассматриваем все варианты, которые на сегодняшний день возможны», — добавил он.

«Новый Калининград» также написал объемный запрос в региональный минздрав. Ответа еще ждем — срок его подготовки не вышел. Несколько вопросов, поставленных профсоюзами, остаются открытыми. Основные из них: как можно передавать государственные функции коммерческим структурам, основная цель которых — это извлечение прибыли, а не оказание помощи людям? И почему в регионе не оказалось подтвержденной финансированием долгосрочной программы замены автомобилей скорой помощи, нормативные сроки которых уже истекали? Кстати, последний вопрос, наверное, стоит задать региональным властям и прокуратуре.

Текст — Ольга Саяпина, фото — Юлия Власова / «Новый Калининград»