FESCO: контейнерные перевозки между Петербургом и Калининградом выросли в 2 раза

Контейнерные перевозки между Санкт-Петербургом и Калининградом увеличились более чем вдвое. Об этом сообщила пресс-служба группы FESCO (принадлежит госкорпорации «Росатом»).



«Транспортная группа FESCO за девять месяцев 2025 года перевезла свыше 26,5 тысячи TEU на линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL), что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году, — говорится в пресс-релизе. — Из Санкт-Петербурга в Калининградскую область группа доставила почти 18 тысяч TEU — это на 84% больше, чем за три квартала 2024 года. В обратную сторону, из Калининградской области в Санкт-Петербург, объем перевозок FESCO вырос в 3,5 раза и превысил 8,5 тысячи TEU, что говорит о значительном расширении загрузки в обоих направлениях».

В начале июня группа приобрела компанию «Сити Групп», которая владеет объектами недвижимого имущества Калининградского морского рыбного флота (КМРП) на праве долгосрочной аренды до 2070 года, а также компанией-оператором морского терминала — ООО УК «Портовая Инфраструктура».

Кроме того, в июне РБК со ссылкой на два источника сообщил, что группа FESCO ведет переговоры о выкупе АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП) у Росимущества. Покупателем объекта станет дочерняя компания FESCO «М-Порт». Сумма сделки оценивается в 2,7–2,8 млрд руб. FESCO и Росимущество ситуацию не комментировали. В «Росатоме» при этом заявили о намерении развивать логистический бизнес на Северном морском пути.

В мае 2024 года сообщалось, что инвестором и будущим владельцем Калининградского морского торгового порта может стать структура госкорпорации «Росатом» — «Дело» или «FESCO». Тогда один из источников «Ведомостей» указал, что оценка необходимых инвестиций в объект еще не проводилась, но грузоперевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом недостаточно для обеспечения вложений.

До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. В июле 2023 года было изъято еще 51,75% акций КМТП.