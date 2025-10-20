Под Калининградом нашли редкий золотой гульден XV века (фото)

На территории Калининградской области нашли золотую монету, отчеканенную в XV веке. Фото находки в ночь с 19 на 20 октября было опубликовано на «Форуме копателей Калининграда».

«Прогулка по новым местам порадовала так же, как и погода», — написал новый владелец монеты, после чего выложил в комментариях фото почищенной, но сломанной пополам находки.





Эксперты, к которым обратился «Новый Калининград», определили, что монета — золотой гульден, который чеканил епископ Утрехта Рудольф ван Дипхольт. В 1448 году этот епископ был изгнан из своих владений подданными, недовольными его налоговой политикой (он повысил налоги, чтобы финансировать войну с соседним епископом Генрихом II фон Мерсом). В 1449 году Рудольф с боем вернулся в Утрехт и удерживал власть до своей смерти в 1455 году.

Согласно информации сайта Numista.com, монета чеканилась с 1433 по 1455 год. На её аверсе изображён щит, вокруг которого по латыни написано MON RODLP EPISC TRAIET (монета Родольфа, епископа Траецкого). На реверсе монеты можно увидеть Святого Мартина.

На текущий момент средняя стоимость такой монеты в хорошем состоянии 397,79 долларов США или 32 213 рублей.

Отметим, что в Калининградской области регулярно находят средневековые золотые монеты. Например, в июне этого года был обнаружен золотой дукат, выпущенный в 1578 году. В начале декабря прошлого года уже сообщалось о похожем дукате, отчеканенном в 1576 году.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!