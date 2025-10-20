Под Калининградом нашли редкий золотой гульден XV века (фото)

Под Калининградом нашли редкий золотой гульден XV века (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Клады

На территории Калининградской области нашли золотую монету, отчеканенную в XV веке. Фото находки в ночь с 19 на 20 октября было опубликовано на «Форуме копателей Калининграда».

«Прогулка по новым местам порадовала так же, как и погода», — написал новый владелец монеты, после чего выложил в комментариях фото почищенной, но сломанной пополам находки.


Эксперты, к которым обратился «Новый Калининград», определили, что монета — золотой гульден, который чеканил епископ Утрехта Рудольф ван Дипхольт. В 1448 году этот епископ был изгнан из своих владений подданными, недовольными его налоговой политикой (он повысил налоги, чтобы финансировать войну с соседним епископом Генрихом II фон Мерсом). В 1449 году Рудольф с боем вернулся в Утрехт и удерживал власть до своей смерти в 1455 году.

Согласно информации сайта Numista.com, монета чеканилась с 1433 по 1455 год. На её аверсе изображён щит, вокруг которого по латыни написано MON RODLP EPISC TRAIET (монета Родольфа, епископа Траецкого). На реверсе монеты можно увидеть Святого Мартина.

На текущий момент средняя стоимость такой монеты в хорошем состоянии 397,79 долларов США или 32 213 рублей.

Отметим, что в Калининградской области регулярно находят средневековые золотые монеты. Например, в июне этого года был обнаружен золотой дукат, выпущенный в 1578 году. В начале декабря прошлого года уже сообщалось о похожем дукате, отчеканенном в 1576 году.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter