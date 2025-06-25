В Калининградской области обнаружили золотой дукат XVI века (фото)

В Калининградской области обнаружили золотой дукат XVI века (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Клады

В Калининградской области обнаружен золотой дукат, выпущенный в 1578 году. Фотографиями находки на стене сообщества «Форум копателей Калининграда» поделился анонимный пользователь, который попросил оценить монету. Оценку смогли дать только два подписчика сообщества. Один предложил за дукат 20 тысяч рублей, а второй сообщил, что его стоимость «в идеальном состоянии около 2 тысяч долларов» (156 400 рублей по текущему курсу — прим. «Нового Калининграда»).

Отметим, что в начале декабря прошлого года уже сообщалось о подобной находке на территории региона. Однако декабрьский дукат был выпущен в 1576 году.

Такие монеты имели обращение в герцогстве Каринтия, которым с XIV века до 1918 года правили австрийские Габсбурги (сегодня это юг Австрии). На аверсе монеты изображён эрцгерцог Австрийский Карл II, правивший Внутренней Австрией с 1564 года.

Согласно информации портала numista.com, стоимость золота монеты на декабрь 2024 года оценивалась в 30 736 рублей. Однако подобная монета на последнем аукционе портала продавалась за 92 475 рублей.

В январе этого года в подвалах замка Тапиау, расположенного в Гвардейске, во время расчистки обнаружили серебряную монету XV века. Один из калининградских нумизматов сообщил, что чеканилась монета при великом магистре Пауле фон Русдорфе (1422–1441 гг).

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