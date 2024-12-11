Калининградец нашёл в поле золотую монету XVI века (фото)

Калининградец нашёл в поле золотую монету XVI века (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградец нашёл в поле золотую монету XVI века. Фото находки он опубликовал утром 11 декабря на «Форуме копателей Калининграда».

Комментаторы-нумизматы оперативно определили, что находкой является золотой дукат, выпущенный в 1576 году и имевший обращение в герцогстве Каринтия, которым с XIV века до 1918 года правили австрийские Габсбурги (сегодня это юг Австрии). На аверсе монеты изображён эрцгерцог Австрийский Карл II, правивший Внутренней Австрией с 1564 года.

Согласно информации портала numista.com, стоимость золота монеты на сегодняшний день оценивается в 30 736 рублей. Однако подобная монета на последнем аукционе портала продавалась за 92 475 рублей.

В январе этого года в подвалах замка Тапиау, расположенного в Гвардейске, во время расчистки обнаружили серебряную монету XV века. Один из калининградских нумизматов сообщил, что чеканилась монета при великом магистре Пауле фон Русдорфе (1422-1441 гг).

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