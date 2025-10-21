Инвестор о форте № 7: дренаж будем восстанавливать следующим летом

Проблемный форт № 7, который носит имя герцога фон Гольштейна и находится в микрорайоне Прегольском, сейчас переживает масштабные и изыскательские и проектные работы, а летом 2026 года там будет проходить восстановление дренажа. Об этом и о том, что о быстром открытии исторического объекта для туристов пока говорить не приходится, «Новому Калининграду» рассказал один из соинвесторов 7-го форта Евгений Белозерцев.

«Сейчас у нас активно работают проектировщики, — пояснил предприниматель. — Дорабатывается концепция. Проблему со входом на форт мы решаем с военными. Параллельно ведётся расчистка, но только в той мере, в какой можно её проводить без проекта. Со стороны обывателя может показаться, что там сделано немного, однако огромная работа проделана в части изысканий. Мы установили, где проходили дорожки, которые предполагается восстановить».

Белозерцев утверждает, что инвесторам удалось частично решит проблему с подтоплениями, от которых форт часто страдал во время нагонных явлений на реке Преголе.

«Мы теперь можем контролировать уровень воды рва, — заверил он. — Но чтобы восстановить всю систему, необходимо будет полностью осушать ров и проводить расчистку. Здесь дренажная система сильно отличается от других фортов Калининграда — множество ливневых стоков оборудовано именно в стенах. Полноценный отток воды пока не функционирует, так как дренаж нарушен. По планам, работой по осушению и восстановлению системы водоотведения мы будем заниматься следующим летом».

Белозерцев также рассказал, что предприниматели получили разъяснение прокуратуры, «в котором говорится, что на объектах культурного наследия можно проводить вырубку без порубочных билетов и разрешительной документации». При этом инвестор уточнил, что рубками его коллеги пока не занимались, а только разбирались с поваленными деревьями.

«Сроки запуска проекта мы пока никакие не называем, — заключил он. — Объект очень тяжелый, поэтому хочется не просто открыть его для туристов, чтобы деньги зарабатывать, а показать историю. Она здесь не только довоенная. По нашим данным, на форте находилась часть НКВД, тут делались укрепления для размещения командного пункта».

Предприниматель уточнил, что команда соинвесторов форта за последние три года не менялась. Не отказываются они и от планов по открытию на территории кафе и ресторанов.

Напомним, что ранее форт № 7 принадлежал торгующей автозапчастями компании «Талер» из Малого Васильково, выкупившей объект в ходе распродажи имущества банкротящегося 69-го ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения. «Талер» избавился от форта вместе с обязательством проведения работ по сохранению памятника архитектуры уже через год после владения. Новым собственником форма стало ООО «Светлайн» Светланы Литвиновой, которая практически сразу переоформила форт на ООО «Данлер». В собственности этой компании оборонительное сооружение XIX века находится и сегодня.