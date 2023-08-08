В бюрократической осаде: что происходит с фортом № 7 и чего хотят его собственники

В Калининграде владельцы еще одного исторического объекта нацелились на выросший поток туристов. Речь о форте № 7, расположенном в микрорайоне Прегольском. Однако в его случае пришлось столкнуться не только с типичными в подобных случаях подтоплениями-разрушениями, но и массой бюрократических препятствий. Участок под фортом был размежеван так, что внешние стены успели застолбить за собой другие собственники, а попасть в форт сейчас можно лишь через территорию оборонного предприятия. О том, какое будущее может ждать сооружение — в материале «Нового Калининграда».

Банкротство и виртуозное межевание

До недавнего времени форт № 7, носящий имя герцога фон Гольштейна, принадлежал торгующей автозапчастями компании «Талер» из Малого Васильково. Как сообщал портал «Руград», эта компания выкупила крепость несколько лет назад в ходе распродажи имущества банкротящегося 69-го ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения. Однако «Талер» избавился от форта вместе с обязательством проведения работ по сохранению памятника архитектуры уже через год. С этого момента новым владельцем стало ООО «Светлайн» Светланы Литвиновой, которая практически сразу переоформила форт на ООО «Данлер». В собственности этой компании оборонительное сооружение XIX века находится и сегодня.

У компании «Данлер» три учредителя: уроженка Омска Светлана Литвинова; Евгений Белозерцев, переехавший в 2011 году в Калининград из Сахалинской области (он также занимается восстановлением «Дома Наполеона» в Правдинске) и калининградец Антон Грузинов. Белозерцев и Литвинова называют свое трио «компанией единомышленников», желающей привести форт в первозданное состояние. Однако, по их словам, все оказалось не так просто, как виделось изначально.

Дело в том, что предприниматели владеют лишь «сердцевиной» форта (укреплениями, обнесенными рвом), самим рвом и совсем небольшим участком внешней стены. При этом есть еще три отрезка стены, которые принадлежат другим собственникам: один использует завод «Алмаз-Антей», второй находится на балансе у муниципалитета, а третий был выкуплен московской компанией «Инвест-Град», занимающейся строительством жилых и нежилых зданий.

Глава администрации города Елена Дятлова ранее сообщала «Новому Калининграду», что для ввода форта в туроборот потребуется обустройство автомобильной парковки и подъездных путей. Однако для этого придется вносить изменения в Генплан и правила землепользования и застройки. Но сначала, заявила Дятлова, собственникам следует оформить и презентовать властям концепцию будущего использования сооружения.

«Потом необходимо будет брать в аренду на конкурсной процедуре участки, которые нужны для обеспечения реализации инвестиционного проекта по ревитализации форта», — пояснила градоначальница.

Собственников такая постановка вопроса не устроила. По их словам, разрабатывать концепцию для части форта бессмысленно, потому что в их планах — выкупить весь объект. «Без приведенной в порядок юридической части невозможно сделать ни концепции, ни расчетов, — считает Светлана Литвинова. — В нашем понимании это означает, что нужно собрать объект в единое целое. Сейчас он юридически распилен на несколько частей. По документам собственники на форте мы одни, но по факту мы владеем только одной его частью, центральной. Внешняя же стена по документам отсутствует, ее юридически никто не учитывает. Часть ее находится на муниципальной земле, часть находится на земле коммерческой фирмы из Москвы и небольшая часть внешней стены наша. Чтобы какую-то концепцию писать и делать какой-то проект по расчетам необходимых сумм, надо понимать, сможем ли мы юридически объединить весь объект или большая часть стены так и будет принадлежать разным собственникам и выпадет из нашего оборота. В этом случае восстанавливать внешнюю стену будет муниципалитет и москвичи».

Литвинова добавляет, что получать прибыль от форта ее компания могла бы уже сегодня, так как у нее уже есть многочисленные обращения от турфирм и гидов, желающих возить группы на полузакрытый, а потому и более интересный объект.

«В этом случае, грубо говоря, пара дней уйдет на создание концепции, а по поводу всего, что нам не принадлежит, можно сказать: „Ребята, это уже не наши проблемы, занимайтесь сами“, — добавляет она. — Но ввиду того, что это объект культурного наследия, первое, что нужно сделать — сохранить его, а уже потом получать какую-то прибыль».

Факты обращения собственников в мэрию подтверждает первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков. По его словам, в последний раз общение проходило в 2022 году. «Расстались мы на том, что попросили уточнить их, что они купили. Они сами не могли сказать, где границы их собственности, — говорит Шлыков. — С этим они и ушли, после чего мы больше не общались. На место мы действительно не выезжали. Чем мы можем помочь? Они сами должны выкупать и консолидировать имущество, но только на конкурсной основе, потому что имущество федеральное, оно точно не наше. Я пока даже не понимаю, где мы можем приложить усилия».

Бизнес-партнер Литвиновой Евгений Белозерцев считает, что на сегодняшний день внешние стены форта не имеют юридической защиты, и их могут в любой момент снести. «Этих стен просто нет по документам, — уверяет он. — Объектом культурного наследия является лишь наш форт, расположенный в центре, а внешняя стена как будто не существует. На нее не распространяются охранные обязательства. Когда на эту тему разговариваешь в администрации, они говорят: „Там же по документам нет никаких объектов“. Тогда приходится объяснять чиновникам, что они фактически есть».



Главный государственный инспектор областной Службы охраны памятников Дмитрий Рощин подтверждает, что Белозерцеву, Грузинову и Литвиновой принадлежит сам форт и водный ров (при этом их земельный участок ограничивается внешней стеной рва) — однако опровергает слова предпринимателя по поводу охранных обязательств. «Стена к ним не относится, но она входит в состав комплекса. Кроме того, эта стена является предметом охраны объекта культурного наследия. Это неотъемлемая часть форта. Ее нельзя видоизменять. Вернее, можно улучшить ее состояние, а ухудшить нельзя».

Форт свой, дренаж чужой

Существует еще одна существенная проблема, которая упирается в соседей, владеющих частью стены. Именно в их руках находится дренажная система форта. От приведения ее в порядок зависит осушение и очистка крепостного рва. Евгений Белозерцев утверждает, что указанный участок стены находится в руках у наименее сговорчивых соседей — московской компании, диалог с представителями которой зашел в тупик. «Мы с ними недели две общались, документы им скидывали, объясняли, — говорит бизнесмен. — После этого разговора они подняли цену в три раза и сказали: „Покупайте“. Сейчас они продали свою долю другой компании, и представители этой компании приехали и сказали: „У нас с администрацией все хорошо. Мы все решим и построим, что захотим“».

Речь идет об участке с кадастровым номером 39:15:111814:17 и площадью чуть менее 4,4 га, приобретенном после банкротства того же «69-го ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения» за 10,3 млн рублей. На земельном участке, судя по кадастровой карте, возможно строительство зданий производственно-коммунальной зоны. При этом значительный кусок этого участка, примыкающий к форту и поглощающий его стену, попадает в охранную зону объекта культурного наследия, и строить там капитальные объекты, как уверяет тот же Дмитрий Рощин, запрещено.

«К сожалению, дренажный колодец всего один, и он не на нашей территории, — продолжает рассказывать о проблеме соседства Белозерцев. — На территории завода находится шлюз, который заполнял ров, а тут перелив — это отверстие в стене, которое служит для того, чтобы при поднятии уровня воды выше допустимого она уходила в колодец. Мы пытались найти какие-то другие способы осушения, но самый безопасный, быстрый и адекватный — слив воды через дренаж. До этого мы приглашали компании, которые нам рассказывали, что могут откачать воду через внешние насосы. Однако в этом случае также возникает вопрос — куда сливать».

Проблема подтопления форта куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Стоячая вода вокруг него, по словам Белозерцева, стала появляться еще в советское время, но «добили» дренажную систему энергетики, которые поставили опоры ЛЭП — они просто закопали канал, по которому вода уходила в Преголю.

«Мы осматривали территорию вокруг форта вместе с инженерами, строителями и сотрудниками Службы госохраны объектов культурного наследия и пришли к выводу, что бетонные горловины дренажных колодцев могли выдернуть в свое время местные жители. От них остались только воронки», — добавляет бизнесмен.

Специалист Службы госохраны ОКН Дмитрий Рощин подтвердил, что дренажный колодец находится у основания стены, принадлежащей юрлицу, выигравшему земельный участок на торгах. «По этой стене действительно проходит дренажная система, — заявил Рощин. — Получается, что форт находится у одних лиц, но предметы охраны — у третьих лиц. Эти третьи лица также должны обеспечивать сохранность».

Чиновник добавил, что в случае демонтажа стены ее владельцы могут стать фигурантами уголовного дела. «Собственники форта приводили к нам представителя этой московской компании, потому что у них было некое недопонимание в отношении того, кто и что должен делать. Мы с ним познакомились, и, как я понимаю, они готовы содействовать, чтобы сохранить объект культурного наследия», — сообщил он.

Опыт восстановления дренажных систем на территории фортификационных сооружений в Калининграде уже есть. Ранее подобными работами занимались арендаторы 11-го форта Артур Сарниц и Валерий Щербатых. Сейчас их объект, по которому несколько лет назад можно было ходить лишь в резиновых сапогах, активно принимает туристов. Однако земельный вопрос там в полном порядке — участок консолидирован и находится в одних руках.

Рыбаки, вандалы и дети на резиновых баллонах

Еще две проблемы — уборка территиории и безопасность. Так как большая часть внешней стены форта находится в чужих руках, собственники объекта не имеют права ставить забор, ограничивающий доступ незваных посетителей. «Вся территория тут мусором засыпана, — указывает на „культурный слой“ Светлана Литвинова. — Мы уже чистили эту территорию, но через неделю какие-то рыбаки пришли и снова весь ров нам закидали мешками и объедками. Я била тревогу, когда приезжали охотники за черметом и срезали немецкие заборы на территории, которая принадлежит администрации. У входа в форт тоже был забор — и его спилили. Нам охранники с завода иногда звонят, и мы успеваем приехать и прогнать вандалов. Тут вот не успели».

«Кто-то аккумуляторными болгарками орудует, а кто-то даже обычными ножовками по металлу», — подтверждает Белозерцев.

«Кроме того, на нашу территорию люди все еще могут попасть: дети лезут по забору вдоль моста, а иногда переправляются на резиновых [надувных] баллонах. Также люди заезжают на машинах и паркуются на стене форта», — добавляет Литвинова.

Начинать благоустройство без ограничения доступа собственники не согласны. По словам Светланы Литвиновой, эта ситуация может закончиться в том числе уголовным делом.

«Если что-то случится, Следственный комитет к нам придет, а не к родителям, недосмотревшим за детьми, — предполагает она. — Я на эту тему с администрацией уже говорила. С той же стены, которая нам не принадлежит, могут свалиться. Но мне ответили: „Ров ваш, вы и будете отвечать“. Проблема в том, что я даже забор поставить не могу, чтобы на эту стену никто не залезал. У меня тут что, должен человек стоять, который будет всех палкой гонять?».

Самый простой выход из ситуации, по словам Литвиновой, может быть только один — если мэрия поможет собрать форт в единый объект, за который его собственники будут отвечать.«Мы готовы оплатить работу кадастровых инженеров, поставить объект на учет за свой счет, но только при разумных условиях — без аукциона, — говорит она. — Но на это предложение в мэрии мне было сказано: Обратитесь в Невско-Ладожское бассейновое водное управление и докажите, что ваш ров не стоит у них на балансе (согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд — прим. „Нового Калининграда“). Я взяла справку, что ров не стоит у них на балансе и просто является крепостным рвом. На этом переговоры закончились, а мы заказали экспертизу, которая должна доказать, что форт — это единый объект».

Сейчас, как уверяет Литвинова, собственники форта не могут даже начать подготовку к стройке.

Гараж на мусоре и дома на стене

«Допустим, нам скажут: „Вы тут можете сделать благоустройство, но не сможете поставить забор“. А зачем мне благоустройством заниматься, если я не смогу поставить забор? Он нужен, чтобы ко мне не приходили, не забирались и не мусорили. Как по-другому я должна защищать объект?» — восклицает она.

Помимо крупных соседей у владельцев форта есть несколько мелких. С ними также есть проблемы, хоть и не такие значительные. В частности, относительно недавно справа от входа появился гараж, площадку под который его владелец отсыпал строительным мусором и боем кирпича. Место было выбрано настолько «удачно», что пройти мимо гаража туристы не смогут.

«Разрешение на строительство гаража у форта выдала администрация, — поясняет Литвинова. — Собственник засыпал этот участок строительным мусором на два метра. Писала по этому поводу в мэрию, там мне сказали, что вынесли предписание на уборку. Но владелец до сих пор ничего не убрал. Написала в прокуратуру, мне ответили, что передали мое обращение городу».

В курсе строительства гаража и Служба госохраны объектов культурного наследия, так как хозпостройка находится в охранной зоне памятника. По словам главного госинспектора Службы Дмитрия Рощина, самовольной постройкой гараж не является.

«Участок под гаражом действительно был выделен под размещение гаражей, — говорит инспектор. — Гараж зарегистрирован как объект капитального строительства. Однако собственник осуществил засыпку рва. Мы выносили ему предостережение по этому поводу и по поводу сбрасывания мусора. Минприроды также вынесло свое предостережение. Возможно, строительство было осуществлено до того момента, как были определены охранные зоны форта».

Охранные зоны форта, кстати, были определены региональным правительством в 2013 году.







Скриншот Генплана Калининграда: желтый цвет — зона застройки ИЖД, фуксия — общественно-деловая зона (сам форт), салатовый цвет — зона садоводческих некоммерческих товариществ, серый (южнее форта) — зона режимных территорий



Рядом с гаражом есть еще два небольших участка, заборы которых примыкают к границам исторического сооружения. На них стоят два частных жилых дома (по всей вероятности, еще с советских времен). Огороды вокруг этих домов, как уверяют собственники форта, находятся прямо на внешней стене форта.

«Там, где у нас земли муниципалитета, на стену заезжают машины, а здесь прямо на стене стоит теплица, — рассказывает Евгений Белозерцев. — Кто даст гарантию, что объект от этого постоянного воздействия не разрушается?»

Внутри широкой стены форта есть длинный коридор, который тянется по всему периметру, и небольшие угловые помещения. На своем отрезке стены учредители компании «Данлер» устанавливали стальные двери, чтобы ограничить туда доступ, однако вскоре их кто-то демонтировал. Но двери все равно помогли бы мало: два открытых входа есть на участке, принадлежащем муниципалитету.

«Чтобы помещения не заливало, надо сверху снимать землю и делать гидроизоляцию, — объясняет Белозерцев, — потому что во многих местах корни деревьев ее давно разрушили. После этого необходимо сделать обратную засыпку. А кто нам сейчас позволит сделать это на муниципальной земле или на земле москвичей? Вообще с точки зрения туриста эта часть бесполезная — полусогнувшись ходить по коридорам мало кто захочет. Все, к кому мы обращались, предлагали только одно решение — сделать освещение, чтобы дети там бегали».

Между входом в форт и гаражом есть кирпичное караульное здание, которое также пока не принадлежит собственникам укрепления. «Дятлова говорит, что можно через аукцион все это приобрести. Но если сегодня выставляют вот этот домик на аукцион, — указывает Белозерцев на караульное помещение, — завтра на торги приходим мы и еще 10 компаний из Москвы. Да пусть даже одна компания. Этот домик отдельно выкупят как обычный земельный участок, так как юридически его не существует. По факту его можно просто снести. Вот приедут вечером и начнут демонтаж. Охрана завода к его защите отношения не имеет, они даже не смогут противостоять сносу, охранять это они не обязаны. Допустим, в субботу на экскаваторах заедут, начнут, а в понедельник домика уже не будет. Чтобы восстанавливать форт, необходимо большое количество денег. Представьте, если мы еще будем на аукционах торговаться с какими-то московскими компаниями. В этом плане с калининградскими компаниями чуть проще найти общий язык».

Контакт с заводом

Один из проблемных вопросов — возможность доступа тургрупп на форт через главный вход, как уверяют Литвинова и Белозерцев, близок к решению за счет договоренности с руководством завода «Алмаз-Антей». Отметим, что ранее этот вопрос предлагала решить глава администрации Елена Дятлова путем наложения сервитута.

«С заводом у нас хорошие отношения, нам идут на уступки, — говорит Белозерцев. — Все, что находится на их территории, будет приведено в порядок. Они и гидроизоляцию сделают, и водоотводы. Вход для туристов — это вовсе не основная проблема, потому что мы можем подать заявление об установлении сервитута, люди будут ходить по муниципальной земле. Кому интересно, тот до нас доберется. По поводу заезда обслуживающего транспорта — тоже все с заводом решим. Это не один день согласований, конечно, но проблема решаемая. Однако в первую очередь хочется решить проблему безопасности».

Другие технические детали, по словам Светланы Литвиновой, тоже в процессе решения.

«Электричества у нас пока нет, потому что „Россети-Янтарь“ должны были еще в 2022 году нас подключить, — говорит она. — В последний раз писали, что 27 июля подключат. Буду, наверное, Маслову писать, чтобы нам посодействовали». Предприниматели объясняют, что точка подключения находится в непосредственной близости от рва форта, и кабель к ней подведен. «Близость завода в этом плане дает нам определенные преимущества. В отличие от того же 3-го форта нам не нужно километры кабеля тянуть», — объясняет Белозерцев.

Тем не менее недопонимание с заводом случается. «Бывает, что мы и строителей не можем запустить, потому что кому-то выдают пропуск, а кому-то не выдают», — говорит Литвинова.

«Земельный участок под седьмым фортом с одной стороны ограничивается стеной водного рва, а с другой — территорией, принадлежащей заводу. Доступ на территорию форта можно осуществить только через территорию завода „Алмаз-Антей“, — подтвердил главный государственный инспектор Дмитрий Рощин. — Сейчас, как я понимаю, с заводом достигнута договоренность, но она носит временный характер. Между собственниками и администрацией должны были оговариваться альтернативные способы обеспечения доступа. На какой стадии решение этого вопроса, я пояснить не могу. Сам земельный участок находится в муниципальной собственности, его надо, скажем так, отграничить. По этому участку можно обеспечить доступ к существующему мосту, ведущему на форт. Там нет необходимости какие-то понтоны раскладывать или еще что-то».

Музей и винный ресторан

Впрочем, планы на будущее форта предприниматели строят все равно. «Это для души работа, — объясняет Евгений Белозерцев. — Мы хотим сделать интересный объект. Когда я сюда в 2011 году приехал, то не понял, почему форты тут в заброшенном состоянии. Эти сооружения интересны с точки зрения истории и развития инженерной мысли. Наши дети должны знать, что наши предки лихо брали эти объекты. В любом случае здесь будет музей, чтобы можно было прийти и посмотреть, как тут все было сделано. Если бы мы просто хотели делать бизнес, то запустили бы сюда туристов через понтонную переправу сразу после того, как приобрели объект».

Вид форта, по мнению собеседника, должен быть аутентичным. При этом посетителям намерены рассказывать, что изначально немцы планировали более широкую сеть защитных сооружений. «По планам тут должны были построить четыре форта, но в конечном итоге построили только один, и еще под один выкопали котлован, — продолжает он. — Другие два форта должны были построить выше замка Фридрихсхоф (поселок Прегольский, д.10, сейчас здание занимает АО „Калининградгеофизика“ — прим. „Нового Калининграда“ ). Мы предполагаем, что строительство сооружений остановилось из-за опережающего развития артиллерии».

Сейчас внутри уже идет благоустройство, и собственники открывают для себя новые детали. Например, рабочие сняли слои отсыпки и добрались до брусчатки. «В том числе после этих работ станет понятно, до какого уровня может подниматься вода, — объясняет Белозерцев. — На них мы в том числе будем опираться при разработке проекта. Понимая, что находится под мусорным слоем, мы сможем и часть затрат рассчитать. Плюс мы активно сейчас расчищаем внутренние дренажные каналы и вентканалы. В верхней части форта дренаж был организован так, что вода спускалась на нижний уровень, откуда два канала выводили воду в ров».

У форта № 7 есть и свои артефакты, которые не сохранились на других подобных объектах. Среди них два бетонных глушителя дизель-генератора, рядом с которыми вкопана емкость под дизель. «Сохранилась и плитка 1888 года за счет того, что в советское время шлаком подняли пол из-за затоплений и сверху сделали стяжку, — продолжает бизнесмен. — Мост сохранился перекидной, но пока он на оси заваливается. Отремонтировать механизмы возможно — сохранились грузы этих мостов. В перспективе это можно будет демонстрировать туристам. Еще мы нашли две станины под орудия и много непонятных вещей. Постепенно разбираемся, что к чему. Мне кажется, что будет интересно не только рассказать, но и показать, как все это было реализовано».







Границы охранных зон форта № 7: в желтых границах — территория ОКН, в синих — зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в зеленых — зона охраняемого природного ландшафта



«Мы хотим сделать музей, основой которого станут частные коллекции, — добавляет Светлана Литвинова. — У нас в Питере есть много знакомых, готовых выставлять свои артефакты. Вообще у нас в планах полное восстановление форта, до его первозданного состояния, и коллекциям сырость угрожать не будет. У немцев тут не было влажности, потому что все работало. Сейчас, конечно, есть проблемы, потому что не работает дренажная система, и вода проникает туда, куда не нужно. Многие дымоходы и вентшахты были заложены еще в советское время. Все восстановим. Даже печку, которой отапливался форт. По нашим данным, она была всего одна, и ее хватало. Тепло сохранялось, потому что дымоходы проходили вдоль стен. Никакие новоделы мы пока строить, конечно, не собираемся».

До музея владельцы хотели бы открыть ресторан. «Пока его концепцию мы не выбрали, — продолжает Литвинова. — Хотели, чтобы это был винный ресторан под старину, чтобы в интерьере были дубовые бочки. Вино планируем возить из Крыма. Но пока у нас все меняется, потому что пока ездим и выбираем».

Объемы вложений в объект представители компании «Данлер» оценивают примерно в 700-800 миллионов рублей (в эту сумму входит и обустройство внешней стены). «Мы, конечно, еще не знаем, какие подводные камни нас ждут с дренажом, но пока так, — говорит Литвинова. — Конечно, мы планируем привлечь грантовые средства и обратиться за помощью к региональному правительству».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград