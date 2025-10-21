Участок Каштанового парка за башней Врангель обещают открыть на этой неделе

С результатами первого этапа благоустройства Каштанового парка (находится за башней Врангель) жители Калининграда смогут ознакомиться на этой неделе. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии города рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«На этой неделе точно у нас будет открытие, — сообщила Дятлова. — Не только Каштанового парка, но и других площадок, которые мы сделали в рамках благоустройства».

В конце августа «Новый Калининград» сообщал, о завершении основных работ на первом этапе парка, из которого в конце 2024 года городские власти принудительно выселили несанкционированный блошиный рынок.

Как сообщили тогда же в пресс-службе горадминистрации, подрядная организация (компания «Техстрой Проект», снизившая цену за благоустройство первого подэтапа с 25, 2 млн рублей до 23,9 млн рублей) пообещала закончить работы 29 августа. Эта же дата прописана заказчиком (МКУ «Калининградская служба заказчика») в условиях муниципального контракта. Приёмка должна была ориентировочно продлиться до 15 сентября.

На контрактацию по второму этапу Служба заказчика намерена выйти к февралю следующего года, а начало строительно-монтажных работ заказчик запланировал на апрель 2026 года. Согласно планам горадминистрации, завершение работ по благоустройству второго этапа намечено на ноябрь 2026 года.

Второй этап благоустройства, как рассказывала в марте этого года глава администрации города Елена Дятлова, идёт от улицы Партизанской до улицы Горького. Третий этап — от Горького до Гаражной. До этой части город планирует добраться с благоустройством не раньше 2027 года.