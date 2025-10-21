Участок Каштанового парка за башней Врангель обещают открыть на этой неделе

Участок Каштанового парка за башней Врангель обещают открыть на этой неделе
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

С результатами первого этапа благоустройства Каштанового парка (находится за башней Врангель) жители Калининграда смогут ознакомиться на этой неделе. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии города рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«На этой неделе точно у нас будет открытие, — сообщила Дятлова. — Не только Каштанового парка, но и других площадок, которые мы сделали в рамках благоустройства».

В конце августа «Новый Калининград» сообщал, о завершении основных работ на первом этапе парка, из которого в конце 2024 года городские власти принудительно выселили несанкционированный блошиный рынок.

Как сообщили тогда же в пресс-службе горадминистрации, подрядная организация (компания «Техстрой Проект», снизившая цену за благоустройство первого подэтапа с 25, 2 млн рублей до 23,9 млн рублей) пообещала закончить работы 29 августа. Эта же дата прописана заказчиком (МКУ «Калининградская служба заказчика») в условиях муниципального контракта. Приёмка должна была ориентировочно продлиться до 15 сентября.

На контрактацию по второму этапу Служба заказчика намерена выйти к февралю следующего года, а начало строительно-монтажных работ заказчик запланировал на апрель 2026 года. Согласно планам горадминистрации, завершение работ по благоустройству второго этапа намечено на ноябрь 2026 года.

Второй этап благоустройства, как рассказывала в марте этого года глава администрации города Елена Дятлова, идёт от улицы Партизанской до улицы Горького. Третий этап — от Горького до Гаражной. До этой части город планирует добраться с благоустройством не раньше 2027 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter