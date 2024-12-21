«Угнетённая территория»: в мэрии рассказали о планах на Каштановый парк (фото)

Каштановый парк, благоустройство которого власти начали с выселения блошиного рынка от башни «Врангель» в конце 2024 года, в ближайшем будущем должен будет связать пешеходными и велосипедными дорожками Северный вокзал с Верхним озером. Подрядчик, как признаются в администрации, сейчас занят «самой угнетённой» частью зелёной зоны, и до улицы Гаражной он доберётся не раньше 2027 года. Что сейчас происходит на территории, которую по выходным занимали нелегальные торговцы, и как быстро будет идти реконструкция, выяснял «Новый Калининград».

В настоящее время работы по благоустройству ведутся на небольшом участке, однако власти уже строят планы на несколько лет вперёд. О серьёзности своих намерений журналистам в четверг, 20 марта, рассказала глава администрации города Елена Дятлова, выехавшая вместе со своими подчинёнными на участок у башни «Врангель», где с конца 2024 года рычит строительная техника.

Для начала глава решила объяснить, что из себя представляет зелёная зона, и как быстро её сможет охватить реконструкция. Первый этап работ, по словам Дятловой, разбит на два подэтапа. Оба подэтапа (речь идёт об отрезке от улицы Пролетарской до улицы Партизанской) реконструкции зелёной зоны должны закончиться в 2026 году.

«Второй этап у нас идёт от улицы Партизанской до Горького, — уточнила Дятлова. — Следующий — от Горького до Гаражной. Первый подэтап первого этапа подрядчик должен завершить в августе текущего года, но он нам обещает, что сделает это чуть ранее. И сразу же мы заходим в следующий подэтап. По нашим расчётам, стоить он будет порядка 50-70 млн рублей».

Дятлова вспомнила, что город рассчитывал начать реконструкцию намного раньше, но получилось так, как получилось. Говоря о втором этапе, глава администрации отметила, что заниматься им власти рассчитывают после того, как будет принято решение по достройке гостиницы «Домина» на улице Горького.

«Вопрос по этой гостинице уже не ко мне, но нам бы очень хотелось, чтобы эта территория зажила, — заявила она. — У нас уже есть визуализации того, что здесь нужно сделать. Мы бы, конечно, хотели сразу всю зелёную зону охватить реконструкцией, но изменения должны проходить не только тут, а в разных частях города».

Третий этап, от Горького до Гаражной, пока в меньшей степени беспокоит мэрию, так как эта территория уже активно эксплуатируется. «Сегодня эта зона не в приоритетах у жителей города, — заметила Елена Дятлова. — Сейчас там неплохое благоустройство. Мы занимались в прошлом году улицей Гаражной и парковкой на Юношеской, поэтому пока там неплохо, хотя эта часть парка используется в основном для транзита. Она работает и не находится в угнетённом состоянии, давайте говорить откровенно».

Время от времени поглядывая наверх, Елена Дятлова обратила внимание председателя комитета городского хозяйства и строительства Максима Федосеева на сухие ветки и упавшие в водоём деревья. «Давайте сделаем обрезку до того, как сюда зайдёт подрядчик с плиткой и газоном, — указала она на сухие ветки. — А вон там видите, как дерево красиво уходит в ров?»

Узнав, что скамейки изготовить ещё не успели, Дятлова попросила подрядчика (ООО «Техстрой Проект», компания снизила цену за благоустройство первого подэтапа с 25, 2 млн рублей до 23,9 млн рублей) внести небольшие изменения в их проект — добавить логотип 80-летия Победа. Подрядчик с готовностью кивнул и добавил, что с тротуарной плиткой на этот раз проблем не будет, так как её закупили на местном заводе «Пятый элемент». «Активная фаза у нас будет в апреле, — пояснил подрядчик. — Будем стараться сделать раньше, летом откроемся».

Отдельное внимание глава администрации попросила уделить сохранности существующих деревьев, однако журналисты обратили внимание, что накануне визита делегации чиновников рабочие засыпали все раскопки рядом с деревьями землёй. В общем, увидеть повреждения корней проверяющим не удалось.

Параллельно с прокладкой велосипедных и пешеходных дорожек через парк, устройством освещения, организацией зон отдыха со скамейками и установкой урн власти рассчитывают полностью демонтировать трамвайные пути на улице Пролетарской.

«Мы организуем дополнительную [автомобильную] полосу, её протяжённость будет 100 метров. Она позволит разделить транспортные потоки и даст возможность точки входа на улицу Пролетарскую со стороны улицы Черняховского, чтобы не было конфликтных точек, — пояснил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Дополнительная полоса у нас будет выполнена из брусчатого покрытия, то есть мы оставим типологию существующей улицы. Также мы делаем увязку велосипедной составляющей из асфальтобетона».

Романов добавил, что на том же участке будут организованы два пешеходных перехода к Верхнему озеру. Все указанные работы (в первую очередь рабочие займутся демонтажом рельсо-шпальной решётки) планируют начать с 31 марта или 1 апреля этого года, а закончить — за полтора месяца.

«Что касается трамвая на улице Тельмана, то вы сами знаете, почему и как уходил трамвай с улицы Пролетарской и с других улиц, где его сейчас нет, — добавил позднее Романов. — Основной показатель — это пассажиропоток. В связи с ростом уровня автомобилизации его здесь не было. Говорить о том, что восстановление трамвая на улицах Тельмана и Пролетарской — это первоочередная задача, нам не приходится. Жить как-то дальше нам надо, инфраструктуру нам использовать необходимо».

Романов не стал исключать, что через некоторое время личный транспорт перестанет быть главной целью калининградцев, и рельсовый общественный транспорт вернётся на указанные улицы. «Для этого инфраструктура, которая тут есть, габарит, сохраняется», — заключил чиновник.

В мэрии уточнили, что работы в Каштановом парке ведутся в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни», имевшей ранее название «Комфортная городская среда».

По итогам выезда можно отметить, что ранее Елена Дятлова обещала закончить все работы в Каштановом парке в 2026 году. Сейчас же выяснилось, что речь шла лишь о первой его очереди.

В мэрии города анонсировали появление строительного ограждения у парка ещё в середине сентября 2024 года. Тогда глава администрации города Елена Дятлова сообщала, что в октябре начнется благоустройство первой очереди, однако стартовали работы лишь в начале декабря.

Впервые проект благоустройства Каштанового парка был презентован в ноябре 2021-го. На экспертизу документацию отправили в сентябре 2022 года (ожидалось, что проект пройдёт её к концу октября). Положительное заключение госэкспертизы проект (его разработкой занималась компания бывшего главного архитектора области Александра Башина «Балтситисервис») получил лишь в апреле 2023 года. На благоустройство планировалось потратить 191 млн рублей, а сами работы хотели провести в 2023-2024 годах.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»