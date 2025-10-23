Дятлова сообщила, что не допустит переезда блошиного рынка в Каштановый парк

Попытки переезда торговцев-нелегалов блошиного рынка в Каштановый парк будут пресекаться полицией и сотрудниками мэрии города. Об этом в четверг, 23 октября, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«За моей спиной находится камера, посмотрите, — обратила она внимание журналистов на камеры „Безопасного города“. — Сигнал выведен во все структурные подразделения и в органы МВД. Мониторинг будет вестись как нами, так и органами внутренних дел, которые отвечают за общественную безопасность. Мы видим это в прямом режиме».

В конце сентября совет депутатов Калининграда отклонил проект решения о возвращении «блошиного» рынка на пересечение улиц Баранова и Пролетарской, разработанный депутатами-коммунистами Сергеем Севостьяновым и Алексеем Колобовым.

Ранее депутаты городского совета Калининграда уже предлагали вернуть блошиный рынок на улицу Баранова, уверяя, что их проект подготовлен «на основании методических рекомендаций по организации ярмарочной торговли в Российской Федерации», которые были даны Министерством промышленности и торговли РФ в марте 2015 года. Вопрос должны были рассмотреть на постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству 19 июня, а 25 июня он стоял в повестке заседания городского совета депутатов, но тогда его не успели рассмотреть ни там, ни там.

В ноябре прошлого года торговцы с блошиного рынка с улицы Баранова переехали на Сельму, к путепроводу, соединяющему Советский проспект с улицей Челнокова. Перемещение торговцев в мэрии обосновали борьбой «со стихийной торговлей на улице Пролетарской и на улице Профессора Баранова».

Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. В июне прошлого года на улице Пролетарской, в районе перекрёстка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.