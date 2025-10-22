Для зеленоградского ЗАГСа заказали новогоднюю конструкцию за 528 тыс. рублей

Культурно-досуговый центр Зеленоградского округа заказал изготовление и поставку декоративной конструкции для украшения входной группы ЗАГСа к Новому году стоимостью более полумиллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществлена у единственного поставщика 21 октября. Информация о том, с кем планируется заключить контракт, на момент подготовки материала на сайте указана не была. Срок поставки товара составляет 23 календарных дня с даты поступления авансового платежа в размере 30% от стоимости контракта. Место поставки товара — ул. Крымская, 5а. Полная стоимость контракта — 528 682 рубля.

Согласно эскизам, опубликованным на портале госзакупок, ЗАГС планируют украсить конструкцией в виде кота, сидящего на луне, облака и звёзд. Подрядчику предстоит изготовить металлический каркас из труб, вырезать из алюминиевого композита фигуры месяца и кота, сверху смонтировать фактурный пенопласт с художественной росписью. По тому же принципу изготавливается облако. На заднюю стенку подложки необходимо установить неон с тёплым белым свечением. Под балкон натягивается металлическая сетка, на которую навязываются голубые и золотые ленты. Срок гарантии на изделие — 12 месяцев.

Как стало известно ранее, муниципальное автономное учреждение «Зеленоградский свет» закупило новогодние гирлянды общей длиной 1,4 км на сумму 480 тыс. руб.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!