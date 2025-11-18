В Зеленоградске планируют приступить к монтажу новогодней ёлки 20 ноября

Монтаж новогодней ёлки в Зеленоградске запланирован на 20 ноября. Как сообщает муниципальная газета «Волна», он будет проходить поэтапно.

«Главным объектом в новогоднем пространстве Зеленоградска является ёлка, её монтаж запланирован на 20 ноября», — отмечает «Волна». Кроме того, в городе установят 14 фотозон и новогодние инсталляции. Для украшения городских территорий используют 4 тыс. метров гирлянд.

Ранее сообщалось, что МАУ «Зеленоградский свет» закупило новогодние гирлянды общей длиной 1,4 км на сумму 480 тыс. руб. Культурно-досуговый центр округа также заказал изготовление и поставку декоративной конструкции для украшения входной группы ЗАГСа к Новому году стоимостью более полумиллиона рублей.

Напомним, год назад на подготовку к зимним праздникам в Зеленоградске выделяли почти 3 млн руб., из которых 1,29 млн потратили на изготовление и поставку новогодних украшений.