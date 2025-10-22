РКН: ограничения по WhatsApp и Telegram в России сократили вызовы мошенников

Ограничение в России голосовых вызовов в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp снизило за месяц мошеннические звонки на 40%. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков в рамках форума «Спектр-2025», передает ТАСС.

Как пояснил заместитель руководителя ведомства, активность злоумышленников сместилась в голосовые сервисы иностранных мессенджеров после внедрения в телефонных сетях системы «Антифрод». С 2024 года мошенничество с использованием голосовых сервисов Telegram и WhatsApp кратно увеличилось. «Ограничение доступа к голосовым сервисам иностранных мессенджеров в первый месяц сократило фродовые вызовы на 40%», — отметил Терляков.

По его словам, сейчас важно предупредить риски массового использования для мошенничества национального мессенджера Max. «И здесь следует отметить слаженную работу ведомств, операторов связи и VK по оперативному налаживанию каналов получения отечественным мессенджером максимально возможной информации для поиска и блокировки вредоносных, преступных аккаунтов», — сообщил заместитель руководителя РКН.

Важно понимать, что в условиях, когда действия преступного сообщества в сетях связи координируются на уровне недружественных государств и их спецслужб, необходимо работать на опережение, добавил Терляков.

13 августа пресс-служба РКН сообщила о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Такие меры предприняли для противодействия преступникам.

Напомним, в начале октября на заседании правительства глава УМВД Калининградской области Александр Сокрутенко заявил, что после ужесточения банковского контроля в регионе стало меньше преступлений, связанных с кражами денег и мошенничествами через интернет.

По его словам, с 21 августа по 30 сентября в области зарегистрировано 310 случаев краж денежных средств с банковских счетов. Это на 207 меньше, чем годом ранее. Также зафиксировано 1698 IT-мошенничеств — на 350 меньше, чем в прошлом году.

