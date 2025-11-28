РКН: против WhatsApp вводятся ограничения из-за нарушений законодательства

Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp из-за нарушений законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, сообщили ТАСС в ведомстве.

«WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», — говорится в сообщении.

В случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp в России будет полностью заблокирован.

«Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — добавили в РКН.

Ранее руководитель Роскомнадзора Олег Терляков заявил, что ограничение в России голосовых вызовов в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp снизило за месяц мошеннические звонки на 40%.
