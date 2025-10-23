Минград готовит изменения в генплан для острова «Октябрьский»

Министерство градостроительной политики региона готовит проект внесения изменений в генеральный план Калининграда для территории острова «Октябрьский». Приказ опубликован на официальном сайте правовой информации. Подробности изменений не сообщаются.

Документ касается территории в границах улиц Октябрьская, набережная Генерала Карбышева, 2-я эстакада и улица Генерала Павлова. В документе указано, что предложения от заинтересованных лиц для подготовки проекта принимаются до 5 ноября 2025 года. Их можно направить в министерство почтой, электронной почтой или на сайте правительства области.

Проект будет направлен в администрацию Калининграда для размещения на официальном сайте правительства, а также для последующих общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Ранее власти выдали разрешение на строительство 25-этажного жилого дома около второго эстакадного моста, а также разрешили возведение «горизонтальной многоэтажки» на территории Острова. Позже сообщалось, что на Острове планируют изменить планировку территории.

Также градсовет одобрил проект жилого квартала «Сочный красный» от ГК «Кортрос». Девелопер сообщил, что в 2025 году намерен приступить к строительству жилого комплекса общей площадью более 100 тыс. кв. м.

