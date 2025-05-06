Власти разрешили строительство «горизонтальной» многоэтажки на Острове

Изображение: скриншот презентации проекта
Изображение: скриншот презентации проекта
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Компания «Специализированный застройщик „Смоленское“» получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой в Калининграде. Разрешение выдано министерством градостроительной политики Калининградской области 1 апреля и действительно до 1 апреля 2033 года.

В реестре министерства не указаны этажность и строительный объем здания. Судя по кадастровому номеру участка 39:15:140505:270 и названию застройщика, речь идет о «горизонтальной» многоэтажке — 26-этажном здании на Острове около «Ростех Арены». Строительство жилого комплекса запланировано на земельном участке площадью 11,6 тыс. кв. км. Эта территория в декабре была обнесена строительным забором.

В сентябре 2023 года территорию под «горизонтальный» жилой комплекс на Острове передали по результатам торгов компании из Санкт-Петербурга «Смоленское». Аукцион инициировала Корпорация развития Калининградской области. На торги выставляли право приобретения опциона на заключение договора субаренды на инвестиционных условиях. Как поясняли в Корпорации, право собственности на землю сохраняется за регионом.

В июле 2024 года градостроительный совет одобрил проект «горизонтального» дома. В нём предусмотрены жилые помещения площадью не менее 35 тысяч кв. м, гостиница на минимум 130 номеров, спа и фитнес-зал с бассейном на четыре дорожки, а также конференц-зал, ресторан, кафе и торговые помещения.

В октябре 2024 года власти области изменили назначение земельного участка, установив для него зону ОЖ/26-о. Это означает, что на нём разрешено строительство 26-этажного дома, а саму землю отнесли к общественно-жилому назначению.

В декабре проект строительства прошёл экспертизу.

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