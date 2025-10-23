Власти рассказали, сколько пластика собрали калининградцы через раздельный сбор

В Калининграде с начала года собрали более 80 тонн пластика благодаря раздельному сбору отходов. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В областном центре сейчас функционирует 161 контейнерная площадка, оснащенная 483 контейнерами для раздельного сбора трех-четырех фракций, в том числе пластика. С января по сентябрь 2024 года региональный оператор собрал от населения 48 тонн ПЭТ-бутылок. В этом году объём увеличился почти в два раза.

Поскольку переработчик, который собирал от населения ПЭТ-бутылки из специализированных желтых сеток, перевозит свою сортировочную линию в другую точку в пределах Калининградской области, региональный оператор взял на себя функцию по вывозу ПЭТ-бутылок.

«Мы видим значительное увеличение нагрузки на нашу логистику, поскольку временно взяли на себя вывоз ПЭТ-бутылок. Например, раньше мы вывозили пластик один раз в два дня, сейчас собираем такие отходы каждый день. В настоящее время переработчик, который занимался сбором ПЭТ-бутылок, занимается установкой и монтажом оборудования. Всю эту ситуацию мы держим на контроле, чтобы дальше уже работать вместе с этим предприятием и расширить сбор пластика от населения в рамках уже существующего проекта», — сообщил директор ЕСОО Виталий Руткаускас.

Ранее гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко сообщал, что цена на вторсырьё так сильно упала, что вывозить его из Калининградской области стало невыгодно. В частности, отсортированные ПЭТ-бутылки компания с зимы не вывозит с территории региона и отправляет на склад, чтобы не уйти в минус.

В октябре 2025 года Лавриненко отмечал, что из-за того, что вывоз пластикового вторсырья (в частности, ПЭТ-бутылок) с территории Калининградской области становится невыгодным, переработчики видят только один способ решения проблемы — строительство собственного завода по глубокой переработке на территории региона.

В марте 2023 года Олег Ступин, бывший на тот момент министром природных ресурсов и экологии региона сообщал «Новому Калининграду», что крупное предприятие по переработке в Калининградской области не создать. Он также отмечал, что для загрузки подобных предприятий необходимо «очень серьезно нарастить объемы сбора и поработать с качеством каждой товарной партии».

