Лавриненко: собранный через раздельный сбор ПЭТ не перерабатывается, а идёт на склад

Калининградский бизнес, который занимается раздельным сбором отходов, столкнулся с критическим снижением цены на вторсырьё. О том, что вывозить ПЭТ-бутылки из Калининградской области на основную территорию России стало невыгодно, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко.

«Отсортированные ПЭТ-бутылки сейчас отправляются на склад „Олимп-Дизайна“. Собранный ПЭТ я не могу продать с января, — сообщил Лавриненко. — До этого я отправлял партии в Тверь и Нижний Новгород. Цены очень сильно упали, у предприятий запас большой. При этом они сжались и разделились. „Сибур“ перепродал завод „Технониколю“, а „Технониколь“ ограничил закуп, и мы встали. Сейчас цены настолько низкие, что не позволяют нам даже в ноль выходить».

Лавриненко пояснил, что себестоимость сбора отходов в городе на сегодняшний день равна цене закупки ПЭТ-бутылок.

«Я молчу уже про логистику и какую-то прибыль, — продолжил предприниматель. — Сейчас у нас глубокий минус. Мы с зимы не отправили ни одной машины. Если мимо порта проехать, то можно увидеть, что вдоль стенки несколько фур стоят с прессованным ПЭТом».

В региональном минприроды «Новому Калининграду» сообщили, что знакомы с озвученной проблемой, и пообещали подготовить комментарий по этому вопросу в ближайшее время.