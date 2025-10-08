Лавриненко: собранный через раздельный сбор ПЭТ не перерабатывается, а идёт на склад

Лавриненко: собранный через раздельный сбор ПЭТ не перерабатывается, а идёт на склад
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

Калининградский бизнес, который занимается раздельным сбором отходов, столкнулся с критическим снижением цены на вторсырьё. О том, что вывозить ПЭТ-бутылки из Калининградской области на основную территорию России стало невыгодно, «Новому Калининграду» рассказал гендиректор ООО «Олимп-Дизайн» Святослав Лавриненко.

«Отсортированные ПЭТ-бутылки сейчас отправляются на склад „Олимп-Дизайна“. Собранный ПЭТ я не могу продать с января, — сообщил Лавриненко. — До этого я отправлял партии в Тверь и Нижний Новгород. Цены очень сильно упали, у предприятий запас большой. При этом они сжались и разделились. „Сибур“ перепродал завод „Технониколю“, а „Технониколь“ ограничил закуп, и мы встали. Сейчас цены настолько низкие, что не позволяют нам даже в ноль выходить».

Лавриненко пояснил, что себестоимость сбора отходов в городе на сегодняшний день равна цене закупки ПЭТ-бутылок.

«Я молчу уже про логистику и какую-то прибыль, — продолжил предприниматель. — Сейчас у нас глубокий минус. Мы с зимы не отправили ни одной машины. Если мимо порта проехать, то можно увидеть, что вдоль стенки несколько фур стоят с прессованным ПЭТом».

В региональном минприроды «Новому Калининграду» сообщили, что знакомы с озвученной проблемой, и пообещали подготовить комментарий по этому вопросу в ближайшее время.

Отметим, что в ноябре 2023 года Лавриненко уже рассказывал о задержке партий отсортированных отходов. На тот момент проблема была в двойном и даже тройном росте цен на автоперевозки из Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter