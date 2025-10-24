На ремонт выставочного зала в историко-художественном музее выделяют 13 млн

На ремонт выставочного зала в историко-художественном музее выделяют 13 млн

В Калининградском областном историко-художественном музее планируют отремонтировать выставочный зал № 12. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится само учреждение. Исполнителю необходимо будет выполнить работы в рамках сохранения объекта культурного наследия «Здание городского зала (архитектор Р. Зеел)» (1912 г.) на ул. Клинической, 21.

Объём финансового обеспечения — 13 894 807 рублей. Финансирование рассчитано на два года. 7,5 млн рублей планируют освоить в 2025 году, ещё 6,4 млн — в 2026-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В апреле 2025 года на ремонт ливневой канализации, системы дренажа, подвала и цокольного этажа здания музея выделяли 14,7 млн рублей.

В 2023 году учреждение заключило контракт на ремонт фасада за 24,5 млн рублей. 94 млн выделили на ремонт третьего этажа, ещё 36 млн — на архитектурную подсветку.

