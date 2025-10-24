В лагерях Калининградской области в 2025 году отдохнули около 50 тысяч детей

В 363 лагерях Калининградской области в текущем году отдохнули около 50 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



В сообщении подчёркивают, что регион третий год подряд признали лучшим в СЗФО по летнему детскому отдыху. В организации отдыха было задействовано 13 загородных лагерей, 277 — дневного пребывания, 65 лагерей труда и отдыха и 8 палаточных. Объём средств на реализацию мероприятий по обеспечению досуга и оздоровления составил около 829 млн рублей.

Ранее Калининградстат сообщил, что в 2024 году на отдыхе в летних лагерях Калининградской области находилось максимальное число детей за десятилетие — 47 031.