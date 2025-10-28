Минобразования: планируем создать еще несколько детских лагерей до 2029 года

В планах у властей находится создание нескольких детских лагерей, а также строительство новых корпусов в действующих до 2029 года. Об этом сообщили представители министерства образования Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В регионе также планируют построить палаточные лагеря в каждом муниципалитете и «улучшать состояние уже имеющихся». «Задача на ближайшие пять лет — увеличить количество мест, в том числе и в спортивных лагерях, чтобы закрыть потребность региона», — добавили в ведомстве.

Ранее Калининградстат сообщил, что в 2024 году на отдыхе в летних лагерях Калининградской области находилось максимальное число детей за десятилетие — 47 031. В 2025 году около 50 тыс. детей отдохнули в 363 лагерях региона.

