В Калининграде спустили на воду судно, названное в честь океанолога Вадима Паки (фото)
Фото предоставлено пресс-службой Института океанологии им. П.П. Ширшова
В Калининградской области был спущен на воду катамаран, названный в честь выдающегося ученого, океанолога Вадима Паки, который более 60 лет своей жизни посвятил фундаментальным исследованиям Мирового океана. Об этом сообщила пресс-служба Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

«Вновь построенное судно создавалось без государственной поддержки на частные средства в интересах развития океанологической науки как продолжение дела всей жизни Вадима Паки. По завершении ходовых испытаний, запланированных на конец 2025 года, ученые смогут использовать судно в научных целях. „Профессор Пака“ наиболее пригоден для исследовательских работ на небольшой глубине, в прибрежной зоне, крупных реках, пресных водоемах, замкнутых, полузамкнутых морях, прибрежных частях океанов. Это как раз те акватории, изучение которых затруднено ввиду нехватки маломерного флота. Более того, судно эргономично и спроектировано так, что судовые механизмы не станут помехой при проведении научных работ», — сообщили в институте.

«Образец преданного служения научным идеалам»: ушёл из жизни океанолог Вадим Пака

Напомним, научный сотрудник Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова, доктор физико-математических наук Вадим Тимофеевич Пака трагически погиб в декабре прошлого года.

