Минобр: строительство новой школы в Зеленоградске пока не планируется

Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области
Минобр: строительство новой школы в Зеленоградске пока не планируется

В Зеленоградске не планируют начинать строительство новой школы в ближайшие годы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда».

«На плановый период 2026 — 2028 годов строительство школы в Зеленоградске не планируется», — говорится в ответе на запрос.

Напомним, в августе 2024 г. районная прокуратура обратилась в суд Зеленоградского района с иском о бездействии местной администрации в вопросе строительства образовательного учреждения. По данным надзорного органа, еще в 2020 г. был сформирован участок под строительство школы на ул. Тургенева в Зеленоградске, завершить строительство планировалось в 2025 году. Но школа так и не была построена. При этом, под данным прокуратуры в округе есть проблема переполненности учебных заведений общеобразовательной школы города и гимназии «Вектор».

Как сообщал «Новый Калининград», суд тогда отказал прокуратуре в иске. Одной из причин этого стала информация о том, что еще в феврале 2022 г. правительство региона утвердило госпрограмму «Образование», в соответствии с которой строительство нового корпуса для общеобразовательной школы Зеленоградска на 1100 мест было перенесено на 2029-2030 гг. с софинансированием на то время в сумме 1 млрд 785 млн рублей.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter