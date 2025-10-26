Минобр: строительство новой школы в Зеленоградске пока не планируется

В Зеленоградске не планируют начинать строительство новой школы в ближайшие годы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда».



«На плановый период 2026 — 2028 годов строительство школы в Зеленоградске не планируется», — говорится в ответе на запрос.

Напомним, в августе 2024 г. районная прокуратура обратилась в суд Зеленоградского района с иском о бездействии местной администрации в вопросе строительства образовательного учреждения. По данным надзорного органа, еще в 2020 г. был сформирован участок под строительство школы на ул. Тургенева в Зеленоградске, завершить строительство планировалось в 2025 году. Но школа так и не была построена. При этом, под данным прокуратуры в округе есть проблема переполненности учебных заведений общеобразовательной школы города и гимназии «Вектор».

Как сообщал «Новый Калининград», суд тогда отказал прокуратуре в иске. Одной из причин этого стала информация о том, что еще в феврале 2022 г. правительство региона утвердило госпрограмму «Образование», в соответствии с которой строительство нового корпуса для общеобразовательной школы Зеленоградска на 1100 мест было перенесено на 2029-2030 гг. с софинансированием на то время в сумме 1 млрд 785 млн рублей.