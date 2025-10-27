«Крыша приобрела исторический вид»: почему изменилась «японская» вилла на Чапаева (фото)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Так называемая «японская» вилла на улице Чапаева (дом № 34) летом этого года лишилась оригинальной лепнины и штукатурки, а её кровля изменила геометрию. Почему это произошло, «Новому Калининграду» рассказал архитектор Олег Васютин, под руководством которого проходит приспособление объекта культурного наследия к современному использованию.

«Был проект приспособления к современному использованию, который прошёл историко-культурную экспертизу, — сообщил Васютин. — Но в процессе работы выяснилось, что сама строительная субстанция пришла в негодность. Валятся кирпичи; швы, которые связывают кирпичную кладку, рыхлые; облицовка уже всё, она просто не держалась. Там буквально тронешь и все сыпется».

Васютин рассказал, что здание пришлось штукатурить заново, однако декоративные элементы на фасаде были повторены в том же виде.

«Да, невозможно было всё это сохранить, поэтому было принято решение, что будем делать по обмерным чертежам, которые были выполнены с самого начала. Было выполнено очень качественное сканирование всего этого здания, то есть все отметки сохранены. Крыша приобрела исторический вид, то есть все отметки крыши, конька, башни, все-все это идентично, по исторической геометрии», — добавил он.

Далее Васютин объяснил, что «японский» вид кровле здания придал предыдущий собственник, приехавших в Калининград из Сахалина. Новая же кровля, как уверяет архитектор, полностью повторяет историческую.

«Работа будет очень высокого качества», — заключил Васютин.

Ранее сообщалось, что областные власти заявили о планах создания охранных зон рядом с этим историческим особняком.

До недавнего времени «японская» вилла у озера Поплавок находилась в аварийном состоянии, но в августе 2023 года начался подготовительный этап реконструкции памятника архитектуры.

Объект принадлежит совладельцу сети «Круассан-кафе» и одному из основателей компании «Русский хлеб» Андрею Бут-Гусаиму, купившему особняк два года назад. Ранее он сообщал «Новому Калининграду», что планирует приспособить виллу под жилой дом.


