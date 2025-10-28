Агентство по рыболовству объяснило сокращение количества трески в Калининграде

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
На 2025 год Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море — 840 тонн для российских рыболовов, из которых 690 тонн предназначены для калининградских компаний. Об этом сообщило Агентство по рыболовству Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

При этом, как отмечает Агентство по рыболовству, в конце 1990-х — начале 2000-х годов объём вылова в российской части Балтийского моря составлял около 5 тыс. тонн.

«С 2019 года запасы трески значительно сократились. Международный совет по исследованию моря ввёл запрет на её вылов для стран Европейского союза. Сегодня численность, вес и размеры трески уменьшаются», — отмечает Агентство. По информации исследовательского института «АтлантНИРО», это связано с естественными природными факторами. Одним из факторов выступает гидрологическая обстановка в Балтийском море, в том числе длительное отсутствие потока свежих вод из Атлантики, что важно для нереста трески, а также снижение содержания кислорода в воде и повышение температуры воды.

«Вся выловленная рыба остается в пределах области. Только незначительная часть трески вывозится в другие регионы России (около 10%)», — добавляет ведомство.

Ранее Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области. Как отмечает ведомство, он связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования.

