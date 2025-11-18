Калининградские рыбаки в 2025 году сократили вылов трески в три раза

Калининградские рыбаки в 2025 году сократили вылов трески в три раза
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Квота добычи трески в Балтийском море на 2025 год калининградскими рыболовецкими предприятиями освоена на 31,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Агентство по рыболовству.

«Освоение квот добычи трески в Балтийском море связано с неудовлетворительным состоянием промыслового запаса. Сегодня наблюдается снижение количества, веса и длины трески», — отметили в ведомстве. В Агентстве напомнили, что, по информации АтлантНИРО, это связано с естественными природными факторами: гидрологической обстановкой в Балтийском море — длительным отсутствием затока свежих вод из Атлантики, что важно для нереста трески. Кроме того, сказывается снижение содержания кислорода в воде и повышение температуры воды.

К 1 ноября 2025 года добыто 217,2 т трески вместо разрешенных 690,3 т. По данным из открытых источников, на 2024 год квота на вылов трески в Балтийском море была освоена на 40%, объемы добычи составили около 0,6 тыс. т.

Кроме того, в региональном агентстве по рыболовству сообщили, что запасы трески находятся «на депрессивном уровне», поэтому с 2019 года Международный совет по исследованию моря (ICES) запретил ее вылов для стран Европейского Союза.

Между тем, запасы основных объектов промысла в Балтийском море — сельди балтийской и кильки — находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет вести их стабильный промысел. Ожидаемый уровень освоения квот по итогам 2025 года составит 95%. По данным на 1 ноября, рыбака выловили выловлено 21,3 тыс. т кильки из разрешенных 29,1 тыс. т, а салаки или балтийской сельди — 9,5 тыс. т. Квота на текущий год составляет 11,3 тыс. т. В целом, рыбопромысловыми хозяйствами Калининградской области освоено 74,3% распределенных квот на вылов водных биоресурсов, добыто 31,5 тыс. т.

Напомним, что на 2025 год Росрыболовство утвердило квоту на вылов трески в Балтийском море — 840 тонн для российских рыболовов, из которых 690 тонн предназначены для калининградских компаний. При этом, как отмечало Агентство по рыболовству, в конце 1990-х — начале 2000-х годов объём вылова в российской части Балтийского моря составлял около 5 тыс. тонн.

Ранее Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области. Как отмечает ведомство, он связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования.

