Агентство по рыболовству объяснило рост цен на рыбу в Калининградской области

Рост цен на рыбу в Калининградской области связан с удорожанием процесса добычи, повышением стоимости энергоресурсов и обслуживанием оборудования. Об этом сообщило региональное Агентство по рыболовству в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В условиях рыночной экономики производители, поставщики и продавцы могут самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию, — следует из ответа ведомства. — Рост цен на рыбу имеет объективные причины. На повышение стоимости оказывает влияние ряд факторов: удорожание процесса добычи рыбы (рост стоимости топлива, обслуживания судов, зарплат сотрудников, увеличения налоговой нагрузки), повышение стоимости энергоресурсов, обслуживание оборудования».

Кроме того, в Агентстве отметили, что большая часть вылавливаемой рыбы (салаки и шпрот) в основном идет на переработку — изготовление консервированной продукции, вяление, копчение и засолку. «Свежую салаку и кильку можно приобрести в период активного промысла — весной и осенью — на специализированных местах торговли рыбы — на рынках и сезонных ярмарках», — добавляет ведомство.