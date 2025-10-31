Власти ищут подрядчика для второго этапа ремонта набережной Адмирала Трибуца

Администрация Калининграда ищет подрядчика для ремонта набережной Адмирала Трибуца. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Начальная цена договора — 14 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 7 ноября, итоги подведут 11 ноября. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10 декабря 2025 года. В описании объекта закупки перечень работ не указан.

Набережную Трибуца начали строить в 2013 году. Процесс сопровождался скандальными сменами подрядчиков. Объект сдали в 2017 году, а первые серьёзные просадки были выявлены уже через три года эксплуатации. После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. О том, что власти готовили новую конкурсную процедуру «на нормальное обследование этого участка», сообщал в феврале 2023 года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков. В феврале 2025-го власти признали, что набережной Трибуца требуется капитальный ремонт.