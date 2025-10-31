Власти ищут подрядчика для второго этапа ремонта набережной Адмирала Трибуца

Администрация Калининграда ищет подрядчика для ремонта набережной Адмирала Трибуца. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена договора — 14 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 7 ноября, итоги подведут 11 ноября. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10 декабря 2025 года. В описании объекта закупки перечень работ не указан.
Набережную Трибуца начали строить в 2013 году. Процесс сопровождался скандальными сменами подрядчиков. Объект сдали в 2017 году, а первые серьёзные просадки были выявлены уже через три года эксплуатации. После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. О том, что власти готовили новую конкурсную процедуру «на нормальное обследование этого участка», сообщал в феврале 2023 года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков. В феврале 2025-го власти признали, что набережной Трибуца требуется капитальный ремонт.Как сообщала глава администрации города Елена Дятлова, ранее у института «Запводпроект» было заказано обследование, которое должно было установить техническое состояние строительных конструкций набережной. Специалисты рекомендовали сделать дополнительное гидрологическое обследование, которое позволило бы понять, «что с набережной под водой». Дятлова уточняла, что данные можно получить лишь с октября по апрель, когда в Преголе наименьший уровень воды. Итоговые решения по тому, что именно делать с набережной, будут приняты лишь после того, как чиновники получат результаты второго обследования. По прогнозам Елены Дятловой, это произойдёт весной 2026 года. До этого власти могут выполнять только текущий ремонт: подсыпать провалы и ставить заборы у наиболее опасных мест. Анонс закупки был опубликован в конце мая 2025 года.
