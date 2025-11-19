Власти нашли подрядчика для продолжения ремонта набережной Трибуца

Власти Калининграда нашли подрядчика для второго этапа ремонта набережной Трибуца. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На участие в торгах была подана одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям. Контракт заключили по максимальной стоимости — почти 14 млн рублей — с ООО «Балтийская строительная организация» 18 ноября 2025 года. Исполнить его необходимо до конца текущего года.

В перечне необходимых работ разборка тротуаров, дорожек из плит, а также поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, демонтаж водоотводных лотков, устройство железобетонных фундаментных плит, пластиковых водоотводных лотков, монтаж пескоуловителей, укладка канализационных труб, устройство покрытий из тротуарной плитки. Указанное количество плитки на 1 м² — 55 штук. Речь в данном случае идёт о б/у материале. Также планируют использовать керамическую плитку и гранитные плиты.

Набережную Трибуца начали строить в 2013 году. Процесс сопровождался скандальными сменами подрядчиков. Объект сдали в 2017 году, а первые серьёзные просадки были выявлены уже через три года эксплуатации. После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. О том, что власти готовили новую конкурсную процедуру «на нормальное обследование этого участка», сообщал в феврале 2023 года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков. В феврале 2025-го власти признали, что набережной Трибуца требуется капитальный ремонт.

Как сообщала глава администрации города Елена Дятлова, ранее у института «Запводпроект» было заказано обследование, которое должно было установить техническое состояние строительных конструкций набережной. Специалисты рекомендовали сделать дополнительное гидрологическое обследование, которое позволило бы понять, «что с набережной под водой». Дятлова уточняла, что данные можно получить лишь с октября по апрель, когда в Преголе наименьший уровень воды. Итоговые решения по тому, что именно делать с набережной, будут приняты лишь после того, как чиновники получат результаты второго обследования. По прогнозам Елены Дятловой, это произойдёт весной 2026 года. До этого власти могут выполнять только текущий ремонт: подсыпать провалы и ставить заборы у наиболее опасных мест.

В июне власти искали подрядчика для первого этапа ремонта набережной. Контракт стоимостью порядка 4,4 млн рублей также заключили с «Балтийской строительной организацией», однако позднее он был расторгнут по соглашению сторон «в связи с выполненными обязательствами на фактически оплаченную сумму 1 884 715,4 руб.»