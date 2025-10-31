Повышение утильсбора намерены отсрочить до 1 декабря

Минпромторг проработал возможность отсрочки вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Вместо 1 ноября 2025 года новая схема, как ожидается, начнет действовать с 1 декабря. Проект постановления в соответствующей редакции внесен в правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

В сообщении поясняется, что принято решение отложить введение постановления в действие на один месяц - с 1 декабря 2025 года вместо ранее планировавшегося 1 ноября. Эта мера была предпринята в интересах граждан, которые могли приобрести автомобили с мощностью двигателя более 160 л. с. уже после публикации проекта документа с обновленными требованиями или столкнуться с незапланированными задержками поставок транспортных средств. Соответствующее решение позволит завершить процессы доставки авто в рамках действующих заказов по текущим правилам, заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что нововведения не затронут владельцев, которые внесли платежи за утилизационный сбор на импортные автомобили по действующим тарифам до момента принятия новой нормы. При этом в Минпромторге обратили внимание, что при оформлении новых заказов на машины иностранного производства необходимо принимать во внимание планируемые корректировки при расчете этого сбора.

В середине октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта, отмечали в секретариате Мантурова. Ажиотажный спрос повлиял на загрузку погранпропусков — сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобилей мог увеличиться на несколько недель.

