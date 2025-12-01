Алиханов: новый утильсбор не затронет 80% российских покупателей

Новая схема расчета утилизационного сбора не коснется почти 80% российских потребителей, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, почти 80% текущего парка автомобилей составляют автомобили с двигателем до 160 л.с., на которые корректировка утильсбора не распространяется. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще раз хочу обратить внимание, что мы не распространяем этот повышенный утилизационный сбор на физлиц, которые ввозят автомобили до 160 л.с. Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей — это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей мы не затрагиваем этими изменениями», — сказал он.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Базовая ставка утильсбора теперь зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.

Напомним, что в середине октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта, отмечали в секретариате Мантурова. Ажиотажный спрос повлиял на загрузку погранпропусков — сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобилей мог увеличиться на несколько недель.

В конце октября стало известно, что Минпромторг проработал возможность отсрочки вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Вместо 1 ноября 2025 года новая схема, как ожидалось, начала действовать с 1 декабря.