В Калининграде вынесли приговор по делу о незаконном обороте 14 тонн янтаря

Суд вынес приговор четырём калининградцам по уголовному делу о незаконном обороте свыше 14 тонн янтаря. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Калининградцев признали виновными по ч. 3 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, его незаконное хранение, перевозка в любом виде, состоянии, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). В суде установлено, что с января 2020 года по декабрь 2022 года подсудимые осуществляли на территории области сделки по приобретению заведомо незаконно добытого янтаря-сырца и обработанного янтаря для дальнейших незаконных перевозки, хранения и реализации.

Из незаконного оборота изъят янтарь общей массой более 14 тонн стоимостью 96 млн рублей. Янтарь в полном объеме конфискован судом в доход государства.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 4 месяцев до 4 лет 9 месяцев со штрафом от 600 до 900 тысяч рублей.

Ранее судебные приставы Балтийска передали в собственность государства 205 кг конфискованного янтаря стоимостью 32 млн рублей.

В апреле 2025 года в Калининграде суд вынес обвинительный приговор в отношении 10 жителей региона, занимавшихся контрабандой янтаря в составе ОПГ. В общей сложности члены группы осуществили контрабанду 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей. При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ. Янтарь был конфискован и обращён в доход государства.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

