Зумеры, пенсионеры и «Русская община»: как всех объединило заброшенное кладбище (фото)

Старое калининградское кладбище на улице Камской, похоже, становится местом, объединяющим жителей города разных возрастов и взглядов. 7 ноября на субботник, организованный общественной организацией «ЮЛА» и создателями паблика «(Не)забытое кладбище», собрались школьники, студенты, пенсионеры, уличные художники, сотрудники МБУ «Чистота» и даже представители «Русской общины». Все вместе они восстанавливали и красили надгробья; развешивали на ограды QR-коды, через которые можно выйти на истории о покоящихся на кладбище людях, и приводили территорию в порядок. Как так вышло, что полузаброшенная территория постепенно стала превращаться в место живой памяти, выяснял «Новый Калининград».

Старое советское кладбище первых переселенцев на улице Камской — одно из первых в послевоенном Калининграде. Благодаря жителям Московского района и общественникам оно стало символом памяти. Участок, на котором хоронили с конца 1940-х, за последние 20 лет больше чем наполовину урезала застройка. Правда с прошлого года наметился перелом. Теперь на кладбище регулярно проходят образовательные мероприятия и волонтёрские акции.

Субботник 7 ноября стал продолжением предыдущих, но в этот раз он начался со вступительной лекции о важности даты для тех, кто покоится на переселенческом кладбище. Одна из организаторов акции Мария Кохановская сообщила «Новому Калининграду», что для наглядности перед школьниками и студентами развернули красное знамя, под которым в советском Калининграде в этот день проходили парады и демонстрации.

Фото: сообщество «(Не)забытое кладбище»

«Виктория Осипенко (руководитель АНО „ЮЛА“ — прим. „Нового Калининграда“) рассказала о параде 7 ноября 1946 года в Калининграде. До студентов техникумов и колледжей и школьников она постаралась донести, что время, конечно, сейчас другое, но для тех, кто лежит на этом кладбище, кто пережил войну и послевоенные десятилетия, 7 ноября было большим праздником. Да, молодое поколение не очень много про это знает, но такие акции помогают поддерживать память о первых переселенцах», — рассказала Мария.

После вступительных слов молодёжь и старшее поколение взялись за уборку листьев и веток, а также за покраску надгробий и оград. Параллельно с этим волонтёрам наконец удалось установить на место опрокинутую гранитную стелу на могиле железнодорожника, директора-полковника службы движения Ивана Михайловича Соколова (в марте этого года «Новый Калининград» писал, что её обнаружили во время одного из субботников).

Фото: сообщество «(Не)забытое кладбище»

«Восстановили стелу ребята из „Русской общины“, — сообщила Мария Кохановская. — С помощью трактора, предоставленного МБУ „Чистота“, они поставили её на место. Если помните, стелу хотели восстановить сотрудники РЖД, а потом начальник кладбища с проспекта Мира обещал, что лично всё сделает, но до этого почему-то не дошло. Зато ребята сами всё сделали».

Под натиском застройки: как борются за кладбище первых калининградцев

Кохановская добавила, что некоторые калининградцы из «Русской общины» прошли через программу организации «Становление» (автономная некоммерческая организация повышения качества жизни людей из групп социального риска — прим. «Нового Калининграда»). «Там есть люди с опытом преодоления зависимости. Насколько я понимаю, они нашли себя в волонтёрской деятельности и стали на свои мероприятия своих ребят подтягивать», — пояснила она.

После покраски оград на них разместили таблички с QR-кодами, что также стало традицией.

«На сайте „ЮЛЫ“ есть раздел с историями похороненных. Там и герои войны, и обычные люди (например страничка Ирочки Березкиной). У всех разная степень подробности, но это то, что удалось найти. Эти истории мы также публиковали в нашей группе „(Не)забытое кладбище“. Там либо истории, которые рассказывали нам родственники или знакомые, либо информация из архивов „Память народа“ и „Подвиг народа“. Этим у нас Женя Черевкова занимается».

Завершился субботник работой над продолжением мурала на бетонной стене кладбища. Калининградский уличный художник Евгений Малышев, известный под псевдонимом JÖN, использовал фотографию 60-х годов.

Фото: сообщество «(Не)забытое кладбище»

«В прошлый раз он рисовал на центральном бетонном блоке. А в этот раз он уже начал рисовать следующий мурал. Причём это был как мастер-класс, в котором принимали участие студенты техникумов и колледжей. Они художнику стену грунтовали, а он рассказывал, как создаёт свои работы. Новый сюжет будет на тему послевоенных лет, как я поняла», — добавила Кохановская.

Одним из организаторов субботника стал калининградский журналист Александр Адерихин. Он признался, что на этот раз участие волонтёров было действительно массовым, а публика — крайне разнообразной. По его словам, на Камскую прибыли будущие сварщики из Прибалтийского судостроительного техникума, будущие дизайнеры и художники из Калининградского бизнес-колледжа, взрослые мужчины из «Русской общины», воспитанники школ № 3 и № 28

Юные дизайнеры, как отмечает Адерихин, больше всего заинтересовались Евгением Малышевым и его муралом. Он также рассказал, что на первом мурале изображена бабушка, которая держит на руках ребёнка. Этот ребёнок — Виктория Осипенко, а её бабушка похоронена на этом кладбище. На соседних стенах также будут сюжеты с архивных снимков.

«Это кладбище на наших глазах превращается в мемориальное место. Это место памяти, где все вместе работают. Сюда приходят родственники, ведётся мощная архивная работа. То есть тут все вместе и самые разные люди. Например, стену грунтовал парень с „анархией“ во всю спину», — заключил Адерихин.

Фото: сообщество «(Не)забытое кладбище»

Напомним, что еще 20 лет назад у кладбища начали возникать проблемы — сборщики металлолома заинтересовались оградами с могил на улице Камской. Когда жители обратились за помощью в городскую администрацию, им ответили, что «кладбища на Камской вообще нет». Чиновники, ссылаясь на закон, уточняли, что если на кладбище не хоронят более 25 лет, останки можно перезахоронить, а сам участок взять в хозяйственный оборот. Однако в декабре 2006 года под давлением общественности территорию, площадь которой на тот момент составляла 11 гектаров, решили сделать «зелёной зоной специального назначения». Юрий Савенко, занимавший на тот момент пост мэра города, утверждал, что с конца 1980-х там никого не хоронили, при этом он поспешил успокоить, что «на этом месте никогда не будут вести строительство».

Своё обещание горвласти не сдержали: участок с кадастровым номером 39:15:151005:340, который занимает кладбище, судя по официальному геоинформационному порталу мэрии, со временем сократился до 4 га, а на местах бывших захоронений разместились складские помещения (в том числе предприятия по переработке лома чёрных и цветных металлов).

Новая волна возмущения поднялась весной 2024 года. Жители пожаловались депутатам, что на кладбище орудуют не только вандалы, но и тяжёлая техника. С этого момента и произошёл перелом. В январе 2025 года появился проект «Спасение из забвения» общественной организации «ЮЛА», который стал одним из победителей очередного конкурса Фонда президентских грантов. Общественники пообещали привлечь волонтеров и студентов колледжей, чтобы общими усилиями восстановить закрытое «кладбище первых переселенцев» на ул. Камской и превратить его в некрополь.

Текст: Иван Марков / «Новый Калининград», фото: сообщество «(Не)забытое кладбище»