Власти Пионерского еще не решили судьбу пансионата «Шарлотт» на Комсомольской

Историческое здание бывшего пансионата «Шарлотт» на ул. Комсомольской, 53, в Пионерском признано аварийным, в связи с чем изымается под муниципальные нужды с последующей реконструкцией. Однако администрация Пионерского пока не определилась с тем, для каких именно нужд будет использовано здание. О судьбе многоквартирного дома, который в настоящее время является жилым, сообщил первый замглавы администрации Пионерского округа Григорий Беляков в ответе на дополнительный запрос «Нового Калининграда».

В ответе на запрос указано, что дальнейший план еще не утвержден. По поводу переселения жителей администрация лишь отмечает, что «в качестве способа обеспечения своих жилищных прав собственники трех жилых помещений указанного дома выбрали их выкуп, собственники остальных трех жилых помещений — предоставление других благоустроенных квартир».

Также в ответе уточняется, почему ремонтные работы не ведет региональный Фонд капитального ремонта Калининградской области. В документе говорится, что дом был признан аварийным и подлежит реконструкции, которая не входит в перечень работ, финансируемых за счет средств ФКР — соответственно, вопрос капитального ремонта по программе Фонда не рассматривается.

Напомним, ранее администрация Пионерского округа сообщила «Новому Калининграду», что собственникам жилых помещений многоквартирного дома было направлено требование о его реконструкции до 31.10.2025. Поскольку собственники требование не исполнили, дом подлежит изъятию под муниципальные нужды.

Правительство Калининградской области выделило 34,9 млн рублей на переселение людей из этого дома и компенсации собственникам. Муниципалитет также должен обеспечить софинансирование — 16,8 млн руб.

В 2023 году состоялся аукцион на капитальный ремонт этого здания-памятника, после чего ФКР должен был начать разработку проекта. Завершить ремонт планировалось в 2024 году. Средства были выделены из областного бюджета.

Как сообщает сайт Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия Калининградской области. «Вилла „Маргарита“ построена в Нойкурене на Дорф-штрассе в конце XIX века — начале XX века. Не ранее 1905 года здание поменяло владельца, после чего в нём был открыт семейный пансионат „Шарлотт“», — сообщает сайт. В списке выявленных ОКН здание значится как «Вилла, нач. XX века».

