Янтарный комбинат рассказал о процессе создания «янтарных конфеток» (фото)

Калининградский янтарный комбинат изготовил из янтаря серьги и подвеску в форме леденцов. О процессе изготовления «янтарных конфекто» рассказала пресс-служба предприятия.

Янтарные конфеты изготовлены из прозрачного самоцвета. Сходства с леденцами ювелиры комбината достигли благодаря лузгованию — специальной обработке камня в автоклаве. Под воздействием давления и температуры внутри самоцвета образовались микровзрывы пузырьков воздуха, визуально напоминающие искорки. Они придали изделию мягкое свечение и карамельный блеск. Это усилило выразительность янтаря, при этом форма и оттенок самоцвета остались неизменными. «Обертку» для леденцов мастера выполнили из серебра, аккуратно повторив форму фантика. В каждой сережке и подвеске использовано по три грамма янтаря и около шести граммов драгоценного металла.

Фото: Янтарный комбинат

Концепция украшений из солнечного камня в форме конфеток была предложена во время конкурса. Любой желающий мог с помощью нейросети создать эскиз изделия из янтаря и прислать его организаторам. За время конкурса поступило более 350 вариантов украшений. Авторы самых необычных предложений получили в подарок янтарные сувениры. Одну из концепций — янтарные конфетки — было решено воплотить в жизнь.

«Перед Янтарным комбинатом стояла интересная задача — на основании всего лишь эскиза нейросети разработать технологию производства украшения и передать в нем очарование сладости. И нам это удалось. Янтарные конфеты — копия настоящих. При этом серебряная обертка в изделиях выполняет не только декоративную функцию, но и служит каркасом. Леденец в нем надежно закреплен, а упаковка выглядит естественно — со складками, как у реальной фольгированной обертки. Этот проект наглядно показал, что нейросеть дает новые инструменты для вдохновения, но не отменяет мастерство ювелиров», — пояснила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Изделия выполнены в единственном экземпляре. Украшения останутся в музее комбината в поселке Янтарный как «наглядная демонстрация исторического момента». Прежде чем янтарные конфетки будут убраны в витрину, их можно будет примерить — это смогут сделать посетители музея во время новогодних каникул, с 31 декабря по 11 января.


