МИД Беларуси сообщил о выезде литовских водителей без грузовиков

Литовским водителям, которые застряли в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом, разрешили покинуть страну, оставив фуры на специально оборудованных стоянках возле пункта пропуска «Котловка». Об этом заявило белорусское Министерство иностранных дел, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, на территории республики оказалось более 1100 грузовиков литовских перевозчиков. В МИД отметили, что транспорт перемещают на стоянки для обеспечения безопасности, а водителям позволено вернуться домой «из гуманитарных соображений» — до возобновления работы границы со стороны Литвы.

Также в ведомстве заявили, что «убытки и задержки являются результатом политизированных и необдуманных решений литовских властей», и добавили, что оставляют за собой право применить «все предусмотренные законом меры» к оставшемуся в стране транспорту.

Ранее власти Беларуси утверждали, что не препятствуют возвращению литовских грузовиков, и обещали их пропуск «в порядке живой очереди» после открытия границы.

Напомним, что решение Литвы о прекращении пропускного режима было принято на фоне инцидентов с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. Правительство страны на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения.

В ответ на действия Вильнюса белорусские власти ограничили движение грузовых автомобилей с литовскими номерами на белорусско-литовском участке границы, а позже ужесточили правила для зарегистрированных в Литве грузовиков.

Литовские перевозчики потребовали распространить ограничения и на железнодорожное сообщение с Беларусью «для справедливой конкуренции». В стране застряли около пяти тысяч фур и полуприцепов, что, по оценке ассоциации Linava, уже обошлось перевозчикам примерно в пять миллионов евро за неделю.