В Литве требуют закрыть границу с Белоруссией и для железнодорожных перевозок

Власти Литвы должны распространить закрытие границы с Белоруссией и на железнодорожные перевозки. Это необходимо для обеспечения справедливой конкуренции. Такое мнение высказал вице-президент Национальной ассоциации перевозчиков Литвы (Linava) Олег Тарасов, сообщает информагентство «Sputnik Литва».

«Мы считаем, что это все же является своего рода нарушением конкуренции. Мы все же конкурируем с железными дорогами, и если грузы по-прежнему перевозятся по ним, никаких препятствий этому нет, то очевидно, что транспортная отрасль сейчас несет очень большие убытки, а железные дороги продолжают работать в прежнем режиме. И наоборот, по моим данным, это увеличило перевозки», — заявил Тарасов.

По мнению представителя перевозчиков, новые требования должны применяться на всех дорогах. «Не мне давать правительству советы о том, что делать. Однако, по моему личному мнению, это касается всех: если мы будем оказывать давление, то мы будем оказывать давление на все дороги. Почему одни ездят, а другие только терпят убытки?», — сказал он.

На фоне инцидентов с метеошарами с контрабандой правительство Литвы постановило на месяц, до 30 ноября, закрыть полностью пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»), а в «Мядининкае» («Каменный Лог») оставить серьезные ограничения на передвижение.

В ответ на действия Вильнюса белорусские власти ограничили движение грузовых автомобилей с литовскими номерами на белорусско-литовским участком границы, а позже ужесточили правила для зарегистрированных в Литве грузовиков.

В Белоруссии застряли около пяти тысяч литовских грузовиков и полуприцепов, и перевозчики стали требовать от литовских властей срочных решений.

В итоге Вильнюс обратился к Минску с просьбой разово разрешить литовским грузовикам выехать через пункт пропуска «Шальчининкай». Белорусская сторона отказалась принимать избирательные меры, призвав к возобновлению «нормального функционирования погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов».

По данным Linava, только за последнюю неделю парковка транспортных средств в соседней стране обошлась перевозчикам примерно в пять миллионов евро.