В Железнодорожном появился мурал с планом Гердауэна начала XVIII века (фото)

На главной площади Железнодорожного появился мурал с изображением плана Гердауэна начала XVIII века. Он был создан в рамках проекта «Средневековый город и его история», реализованного АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма „Индустрия“» при поддержке БФУ им. И. Канта, рассказала «Новому Калининграду» директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий федерального вуза Анна Сивкова.

По её словам, научные изыскания, которые позволили получить расширенную информацию об истории города, провела культуролог, доцент БФУ Ирина Полякова. «За основу мурала был взят план города Гердауэна начала XVIII в., включенный в диссертацию, озаглавленную „Диссертация историко-физическая о плавучем острове Гердауэна, обыкновенно называемом Швиммбрух“ и представленную к защите на философском факультете Кёнигсбергского университете в феврале 1707 г.», — рассказала Сивкова.

Результаты исследования были 8 ноября представлены на научно-образовательном мероприятии в БФУ им. И. Канта для магистрантов направления «Геобрендинг и урбанистика», а также для руководителей и членов Союза экскурсоводов Калининградской области и Калининградской гильдии туризма. В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что собранный материал необходимо оформить в путеводитель по истории Железнодорожного (посмотреть его можно по ссылке).

«Реализованный проект важен для правильного позиционирования и брендирования Железнодорожного, который сегодня получает вторую жизнь, связанную с его становлением как Города-Театра. Уже третий год подряд его улицы и здания становятся декорациями к спектаклям известного режиссера-постановщика Аллы Татариковой-Карпенко, которая также ведёт мастер-классы для студентов-медийщиков», — рассказала Сивкова.

Автором проекта выступила руководитель АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма «Индустрия» Наталья Казакова, реализующая ряд проектов в Железнодорожном. Художники — Грачик Гущян и Маргарита Гущян, дизайнер — Дарина Гульбина, архитектор — Николай Душутин. Поддержку проекту оказала администрация Правдинского района