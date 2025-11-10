Плавучий остров: в Железнодорожном приготовили десерт по рецепту XVIII века (фото)

Фото предоставлено Анной Сивковой

Калининградский культуролог, преподаватель БФУ им. И. Канта Ирина Полякова сделала перевод рецепта десерта XVIII века. Его будут готовить для гостей в Железнодорожном, рассказала «Новому Калининграду» директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ Анна Сивкова.

«Во время работы над проектом „Средневековый город и его история“ культуролог, кандидат философских наук, доцент Ирина Полякова провела научные изыскания, которые позволили получить расширенную информацию об истории и достопримечательностях Железнодорожного-Гердауэна, о связанных с ним ярких личностях и событиях, об укладе жизни и кулинарных пристрастиях его жителей», — рассказала Анна Сивкова

По её словам, десерт называется «Плавучий остров», представляет собой меренги, плавающие в жидком креме. Он подавался в заведениях Гердауэна. Хозяйка ресторанов в Железнодорожном, руководитель АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма „Индустрия“» Наталья Казакова опробовала технологию его производства и будет готовить этот десерт для гостей города, рассказала Анна Сивкова.

Проект «Средневековый город и его история» был реализован АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма „Индустрия“» при поддержке БФУ им. И. Канта. В рамках проекта на главной площади города был создан мурал, проведена большая научно-исследовательская работа, позволившая создать путеводитель для Железнодорожного. За основу мурала взят план города Гердауэна начала XVIII в., включенный в диссертацию, озаглавленную «Диссертация историко-физическая о плавучем острове Гердауэна, обыкновенно называемом Швиммбрух», представленную к защите на философском факультете Кёнигсбергского университете в феврале 1707 года.


