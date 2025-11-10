Плавучий остров: в Железнодорожном приготовили десерт по рецепту XVIII века (фото)

Калининградский культуролог, преподаватель БФУ им. И. Канта Ирина Полякова сделала перевод рецепта десерта XVIII века. Его будут готовить для гостей в Железнодорожном, рассказала «Новому Калининграду» директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ Анна Сивкова.

«Во время работы над проектом „Средневековый город и его история“ культуролог, кандидат философских наук, доцент Ирина Полякова провела научные изыскания, которые позволили получить расширенную информацию об истории и достопримечательностях Железнодорожного-Гердауэна, о связанных с ним ярких личностях и событиях, об укладе жизни и кулинарных пристрастиях его жителей», — рассказала Анна Сивкова

По её словам, десерт называется «Плавучий остров», представляет собой меренги, плавающие в жидком креме. Он подавался в заведениях Гердауэна. Хозяйка ресторанов в Железнодорожном, руководитель АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма „Индустрия“» Наталья Казакова опробовала технологию его производства и будет готовить этот десерт для гостей города, рассказала Анна Сивкова.

Проект «Средневековый город и его история» был реализован АНО «Балтийский центр развития промышленного туризма „Индустрия“» при поддержке БФУ им. И. Канта. В рамках проекта на главной площади города был создан мурал, проведена большая научно-исследовательская работа, позволившая создать путеводитель для Железнодорожного. За основу мурала взят план города Гердауэна начала XVIII в., включенный в диссертацию, озаглавленную «Диссертация историко-физическая о плавучем острове Гердауэна, обыкновенно называемом Швиммбрух», представленную к защите на философском факультете Кёнигсбергского университете в феврале 1707 года.