Власти рекомендовали пассажирам калининградских поездов выключать телефон в пути

У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, могут блокировать сим-карты в роуминге. Чтобы избежать этого, нужно заблаговременно отключить телефон до пересечения государственной границы. Об этом сообщили Минцифры.

«Пассажирам поездов, следующих направлением „Москва-Калининград“, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытию в Калининград. Пассажирам поездов, следующих направлением „Калининград-Москва“, отключить телефон до выезда за пределы Калининградской области и включить после пересечения белорусско-российской границы. Это позволит избежать блокировки сим-карт, так как время в пути составляет не более 23 часов, что позволяет уложиться во временной интервал в 72 часа», — пояснили власти.

Кроме того, в приграничных районах Калининградской области сеть может меняться в зависимости от покрытия и мощности сигнала, из-за чего жители могут «случайно „поймать“ зарубежного оператора». Чтобы исключить этого, необходимо установить на своем мобильном телефоне ручной режим выбора сети вместо автоматического. Запрет на автоматический роуминг также можно установить через личный кабинет на сайте оператора связи.

Напомним, что российские операторы связи в тестовом режиме запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию России мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа.

«Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлёт оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону. Подробнее о разблокировке можно узнать у своего оператора», — отмечали Минцифры.

