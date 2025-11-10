Минцифры: в России заработала блокировка сим-карт после роуминга

Российские операторы связи в тестовом режиме запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию России мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа, сообщает Минцифры. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что запросит Министерство по поводу ситуации со связью в приграничных районах Калининградской области.



«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», — сообщает Минцифры.

Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа:

— если сим-карта неактивна в течение 72 часов

— при возвращении из международного роуминга

«Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлёт оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону. Подробнее о разблокировке можно узнать у своего оператора», — сообщили в Министерстве.

Столкнуться с проблемами могут жители приграничных районов Калининградской области, у которых периодически включается роуминг, а также пассажиры поездов, приезжающие в Калининградскую область. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков в своем телеграм-канале сообщил, что планирует во вторник направить официальный запрос на Министра связи, чтобы «это не создавало проблем для жителей приграничных территорий».