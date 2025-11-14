Песков: «период охлаждения» sim-карт не вызывает никакого дискомфорта

«Период охлаждения» для sim-карт, наступающий после возвращения из-за рубежа, не вызывает никакого дискомфорта для граждан, система работает безупречно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Эта дискуссия абсолютно беспочвенная. Собственно, уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта эти сутки охлаждения для граждан это не доставляет», — сказал Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что «система отлажена, работает безупречно». Она связана с необходимостью обеспечения безопасности: «Сейчас это стоит во главе угла».

Напомним, что российские операторы связи в тестовом режиме запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию России мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа.

«Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлёт оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону. Подробнее о разблокировке можно узнать у своего оператора», — отмечали в Минцифры.

У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, могут блокировать сим-карты после въезда не территорию РФ. Чтобы избежать этого, нужно заблаговременно отключить телефон до пересечения государственной границы. Кроме того, в приграничных районах Калининградской области сеть может меняться в зависимости от покрытия и мощности сигнала, из-за чего жители могут «случайно „поймать“ зарубежного оператора».

