Песков: «период охлаждения» sim-карт не вызывает никакого дискомфорта

Песков: «период охлаждения» sim-карт не вызывает никакого дискомфорта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: В Госдуму внесли проект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБ
Все новости по теме: Связь

«Период охлаждения» для sim-карт, наступающий после возвращения из-за рубежа, не вызывает никакого дискомфорта для граждан, система работает безупречно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Эта дискуссия абсолютно беспочвенная. Собственно, уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта эти сутки охлаждения для граждан это не доставляет», — сказал Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что «система отлажена, работает безупречно». Она связана с необходимостью обеспечения безопасности: «Сейчас это стоит во главе угла».

Напомним, что российские операторы связи в тестовом режиме запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. При попадании сим-карты на территорию России мобильный интернет и СМС на ней будут заблокированы на 24 часа.

«Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлёт оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону. Подробнее о разблокировке можно узнать у своего оператора», — отмечали в Минцифры.

У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, могут блокировать сим-карты после въезда не территорию РФ. Чтобы избежать этого, нужно заблаговременно отключить телефон до пересечения государственной границы. Кроме того, в приграничных районах Калининградской области сеть может меняться в зависимости от покрытия и мощности сигнала, из-за чего жители могут «случайно „поймать“ зарубежного оператора».

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter