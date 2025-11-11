Шендерюк-Жидков: плоские и субсидированные тарифы помогут решить проблемы калининградцев

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков считает, что из программы субсидированных авиаперевозок на калининградском направлении нужно не только исключить туристов из других регионов, но также оставить возможность покупать билеты по так называемым плоским тарифам только жителям Калининградской области. Такое предложение он высказал на совещании с участием Минтранса и авиаперевозчиков, которое прошло 11 ноября в Совете Федерации.

«Вопрос ведь заключается не только в том, чтобы у калининградцев были субсидированы тарифы — конечно, они должны быть. <...> Но вопрос еще в доступности авиабилетов билетов в определенные даты и моменты времени», — рассказал сенатор.

По его словам, летом и зимой Калининград сталкивается с интересом туристов, «который с одной стороны благо для области, но с другой стороны приводит к тому, что тарифы резко начинают расти». «Например, сегодня на 28 декабря можно купить билет за 25 тысяч рублей экономом по направлению „Москва-Калининград“. Хотя вы прекрасно знаете, что многие дети, студенты, которые учатся здесь и в Москве, возвращаются домой к своим родителям. Для них эта перевозка становится недоступной», — отметил Шендерюк-Жидков.

Он высказал мнение, что возможность продавать билеты «Аэрофлота» по плоским тарифам только для жителей Калининградской области расширит транспортную доступность региона, поскольку 720 тыс. билетов по плоским тарифам и 400 тыс. по субсидированным смогут закрыть потребности калининградцев.

Сенатора поддержал вице-премьер Александр Рольбинов. Он подтвердил, что дополнительные возможности только улучшат ситуацию с доступностью области. Вице-премьер напомнил, что в настоящее время жители региона сталкиваются с серьезными проблемами при поездках на основную территорию России из-за ограничений числа пассажиров поездов, которые ввела Литва, а также проблемами с сухопутным транзитом по территории соседнего государства. «При этом купить билеты на поезд практически невозможно — их разбирают, как только открывается такая возможность. <...> В наш адрес поступает постоянно огромное количество жалоб, что и дети к родителям не могут приехать, и в больницу не могут, и школьники не могут... К сожалению, жизнь показывает, что сделать это достаточно сложно, особенно в обычной жизни, когда просто появляется необходимость. Поэтому, конечно, если плоский тариф применить только к жителям области, это, конечно, тоже очень действенная мера», — сказал Рольбинов.

Вице-премьер также предложил вернуть программу субсидированных перевозок в контуры 2024 года, когда купить льготные билеты могли жители Калининградской области и обучающиеся здесь студенты, а не все льготные категории граждан, как в 2025 году.

Отметим, что инициатором совещания стал сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков, в нём приняли участие замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин, топ-менеджеры авиакомпаний «Северный ветер», «Уральские авиалинии», S7, «Смарт-авиа».