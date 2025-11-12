Минтранс о льготных авиабилетах: их придется забирать из туристического потока

Властям Калининградской области необходимо разработать дорожную карту ситуации с авиаперевозками, поскольку предложение оставить субсидируемые билеты и плоские тарифы только для жителей региона может сказаться на турпотоке. Об этом сказал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании с участием Минтранса и авиаперевозчиков, которое прошло 11 ноября в Совете Федерации.

«Я бы просил регион разработать определенную дорожную карту, как регион себе видит [ситуацию]. Забирая [льготные авиабилеты] из туристического потока, отдавая жителям Калининградской области, мы должны понимать, что будет делать регион. Мы на сегодняшний день раскрутили историю с привлекательностью для туристов, но вместе с тем мы видим, у нас похожая ситуация в Махачкале была, и Калининград не является исключением, поэтому нужно взвесить все за и против, разложить всю эту историю, разговаривать с туристическими операторами, с Минэкономразвития, как они видят эту всю историю, и комплексно подойти к решению», — сказал Потешкин.

По его словам, плоские тарифы, которые предлагается оставить только для калининградцев, — это не значит решить все вопросы. «У нас будут выбираться плоские тарифы, у нас будут выбираться субсидированные перевозки, потому что не просто так. Прирост [пассажиропотока] 6% в абсолютных цифрах. С учетом того, что мы сейчас вкладываем средства федерального бюджета, в том числе в сам аэропорт и его развитие, мы понимаем, что этот показатель может быть по году доведен и 5,5 миллионов, и 6 миллионов. Проблему нужно рассматривать комплексно и подходить к ее решению тоже комплексно. Поэтому мы не говорим только про субсидии или плоские тарифы. Нужно понимать, что готов делать регион», — отметил замминистра.

По его словам, можно увеличить число городов, перевозки в которые субсидируются в рамках региональных программ перевозок. «Но вместе с тем нужно понимать, что будут делать в это время жители», — сказал Потешкин.

Напомним, вице-премьер Александр Рольбинов предложил на совещании вернуться к практике 2024 года, когда субсидированные авиабилеты предназначались только жителям Калининградской области и студентам. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ставший инициатором совещания, предложил также распространить региональность на так называемые плоские тарифы «Аэрофлота» (6800 руб. по маршруту «Калининград — Москва», 11300 руб. — при покупке билета в оба конца).

Подробнее о совещании читайте на «Новом Калининграде» в среду.